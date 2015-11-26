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W.A.S.P. отменили европейский тур



W.A.S.P. отменили ранее анонсированный европейский тур "1984 To Headless" мз-за COVID-19 — он должен был стартовать пятнадцатого сентября в Мальмё и завершиться седьмое ноября в Праттельне, Швейцария.











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