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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 57
*Умер Дэн Маккаферти 48
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 11
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W.A.S.P.

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11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам



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В рамках вопрос и ответов для VIP-посетителей концертов W.A.S.P. Blackie Lawless рассказал о том, что спустя многие годы вновь вернулся к ранним записям в процессе оцифровки и поведал, как это поменяло его восприятие:

«Я слушал то, что не слышал сто лет. И я был поражён, потому что я слушал это теперь всё совершенно иначе. Кроме того, когда ты делаешь что-то и делаешь это впервые, я не уверен, что любой артист может по-настоящему услышать, что же на самом деле он из себя представляет. Нужно отстраниться от всего этого на несколько лет, чтобы реально осознать, что это на самом деле такое.

Я приведу вам пример: "The Crimson Idol" и "Operation: Mindcrime" от QUEENSRŸCHE всегда были двумя пластинками, которые наше поколение пытается сравнивать друг с другом. И долгое время я считал, что "Mindcrime" был лучшим альбомом, — я на самом деле так думал. Я считал, что от трека к треку он был лучше, чем "The Crimson Idol". Но я взял и переслушал "The Idol" около двух лет назад и услышал его в том виде, в котором я никогда не слышал его раньше, потому что я не слушал его уже долгое время. Я послушал его и подумал: "А знаете что? Я бы не стал говорить, что "Mindcrime" лучше, как бы он ни был великолепен, я бы просто сказал, что они разные. "Mindcrime" — отличный альбом, но у "The Idol" есть одна особенность, и я не могу точно сказать, в чём она заключается. Сейчас я его слышу скорее примерно так, как слышите его вы, ребята.

Понимаете, дело в том, что когда вы записываете альбом, хотя вы и посвящены во многие внутренние события, которые имеют место, артист никогда не услышит запись в первый раз. Вы же помните, где вы были, когда впервые услышали "Back In Black" или любую другую запись, которая вас по-настоящему поразила. Так вот, человек, который её создаёт, никогда не услышит её в первый раз. Нам нужны годы, чтобы отстраниться от всего этого, и даже тогда я не уверен, сможете ли вы когда-нибудь услышать это по-настоящему... Я имею в виду, я помню, где я был, когда впервые услышал "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" THE BEATLES или любую другую запись, которая стала вехой. Ты помнишь, как это было. Впервые я услышал "Black Sabbath" группы BLACK SABBATH, когда был дома у своего друга, мы были старшеклассниками, играли в бильярд у него дома. Он поставил эту пластинку. И это один из тех монументальных моментов в твоей жизни, который ты не забудешь. Но у артиста никогда не бывает такого мгновения, потому что именно вы готовите это на кухне. И ты никогда не сможешь ощутить тот же вкус».




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