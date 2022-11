сегодня



Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам



В рамках вопрос и ответов для VIP-посетителей концертов W.A.S.P. Blackie Lawless рассказал о том, что спустя многие годы вновь вернулся к ранним записям в процессе оцифровки и поведал, как это поменяло его восприятие:



«Я слушал то, что не слышал сто лет. И я был поражён, потому что я слушал это теперь всё совершенно иначе. Кроме того, когда ты делаешь что-то и делаешь это впервые, я не уверен, что любой артист может по-настоящему услышать, что же на самом деле он из себя представляет. Нужно отстраниться от всего этого на несколько лет, чтобы реально осознать, что это на самом деле такое.



Я приведу вам пример: "The Crimson Idol" и "Operation: Mindcrime" от QUEENSRŸCHE всегда были двумя пластинками, которые наше поколение пытается сравнивать друг с другом. И долгое время я считал, что "Mindcrime" был лучшим альбомом, — я на самом деле так думал. Я считал, что от трека к треку он был лучше, чем "The Crimson Idol". Но я взял и переслушал "The Idol" около двух лет назад и услышал его в том виде, в котором я никогда не слышал его раньше, потому что я не слушал его уже долгое время. Я послушал его и подумал: "А знаете что? Я бы не стал говорить, что "Mindcrime" лучше, как бы он ни был великолепен, я бы просто сказал, что они разные. "Mindcrime" — отличный альбом, но у "The Idol" есть одна особенность, и я не могу точно сказать, в чём она заключается. Сейчас я его слышу скорее примерно так, как слышите его вы, ребята.



Понимаете, дело в том, что когда вы записываете альбом, хотя вы и посвящены во многие внутренние события, которые имеют место, артист никогда не услышит запись в первый раз. Вы же помните, где вы были, когда впервые услышали "Back In Black" или любую другую запись, которая вас по-настоящему поразила. Так вот, человек, который её создаёт, никогда не услышит её в первый раз. Нам нужны годы, чтобы отстраниться от всего этого, и даже тогда я не уверен, сможете ли вы когда-нибудь услышать это по-настоящему... Я имею в виду, я помню, где я был, когда впервые услышал "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" THE BEATLES или любую другую запись, которая стала вехой. Ты помнишь, как это было. Впервые я услышал "Black Sabbath" группы BLACK SABBATH, когда был дома у своего друга, мы были старшеклассниками, играли в бильярд у него дома. Он поставил эту пластинку. И это один из тех монументальных моментов в твоей жизни, который ты не забудешь. Но у артиста никогда не бывает такого мгновения, потому что именно вы готовите это на кухне. И ты никогда не сможешь ощутить тот же вкус».







