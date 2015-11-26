Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 98
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 45
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 29
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 23
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

26 сен 2017 : 		 W.A.S.P. открыли тур

23 авг 2017 : 		 W.A.S.P. нашли ударника

30 май 2017 : 		 W.A.S.P. отменили летние выступления

17 май 2017 : 		 Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.

23 янв 2017 : 		 W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»



*
zoom
*
* *
Blackie Lawless в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" сказал, что «был одним из первых, кто контактировал с COVID-19»:

«Это было довольно странное событие, потому что... [James из METALLICA] устраивал выставку своих автомобилей в музее Петерсена [Automotive] здесь, в Лос-Анджелесе [в январе 2020 года]. А я уже давно нигде не был. И я подумал: "Ладно, я же автомобильный фанат". И мы поехали посмотреть машины. Чего мы не ожидали, когда приехали туда, так это того, что — как мы узнали позже — это было самое большое событие в истории музея Петерсена; там было около тысячи человек и много фанатов. Поэтому, как только мы вошли в дверь, это превратилось в небольшое представление в магазине — люди хотели сфотографироваться, поздороваться и тому подобное. Ну когда ты фотографируешься и всё такое, все подходят близко и все дышат на других.

Итак, мы пошли на шоу, всё было хорошо. Примерно через неделю я начал чувствовать себя как-то неважно. Через пару дней я подумал: "Ну, у меня грипп". Примерно через четыре дня, когда обычно начинаешь чувствовать себя лучше, я этого не испытал. Тогда я подумал: "Ну, завтра мне станет лучше". На следующий день я встал, но мне было только хуже. И я подумал: "Вот это плохо. Но завтра-то мне будет лучше!" На следующий день мне было ещё хуже. Это продолжается примерно семь или восемь дней. Я нахожусь в конце пути и думаю: "Что это, чёрт возьми, такое?". Потом я теряю вкус, обоняние; это продолжалось ещё две недели после этого. Но мы не знаем, что это такое, потому что этому ещё нет названия". Это был конец января 2020 года. Потом мне стало лучше, но это продолжалось неделя за неделей. Так что мы не знали, что происходит. Потом мы узнали, что есть что-то с таким смешным названием. И вот, примерно через три месяца... Потребовалась большая часть трёх месяцев, чтобы по-настоящему оправиться от болезни».

W.A.S.P.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 143

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом