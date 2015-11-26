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Лидер W.A.S.P. : «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»



Blackie Lawless в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" сказал, что «был одним из первых, кто контактировал с COVID-19»:



«Это было довольно странное событие, потому что... [James из METALLICA] устраивал выставку своих автомобилей в музее Петерсена [Automotive] здесь, в Лос-Анджелесе [в январе 2020 года]. А я уже давно нигде не был. И я подумал: "Ладно, я же автомобильный фанат". И мы поехали посмотреть машины. Чего мы не ожидали, когда приехали туда, так это того, что — как мы узнали позже — это было самое большое событие в истории музея Петерсена; там было около тысячи человек и много фанатов. Поэтому, как только мы вошли в дверь, это превратилось в небольшое представление в магазине — люди хотели сфотографироваться, поздороваться и тому подобное. Ну когда ты фотографируешься и всё такое, все подходят близко и все дышат на других.



Итак, мы пошли на шоу, всё было хорошо. Примерно через неделю я начал чувствовать себя как-то неважно. Через пару дней я подумал: "Ну, у меня грипп". Примерно через четыре дня, когда обычно начинаешь чувствовать себя лучше, я этого не испытал. Тогда я подумал: "Ну, завтра мне станет лучше". На следующий день я встал, но мне было только хуже. И я подумал: "Вот это плохо. Но завтра-то мне будет лучше!" На следующий день мне было ещё хуже. Это продолжается примерно семь или восемь дней. Я нахожусь в конце пути и думаю: "Что это, чёрт возьми, такое?". Потом я теряю вкус, обоняние; это продолжалось ещё две недели после этого. Но мы не знаем, что это такое, потому что этому ещё нет названия". Это был конец января 2020 года. Потом мне стало лучше, но это продолжалось неделя за неделей. Так что мы не знали, что происходит. Потом мы узнали, что есть что-то с таким смешным названием. И вот, примерно через три месяца... Потребовалась большая часть трёх месяцев, чтобы по-настоящему оправиться от болезни».







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