Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»



Во время появления в передаче SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" фронтмена W.A.S.P. Blackie Lawless'а в очередной раз попросили дать комментарии о жалобах некоторых поклонников группы на использование фонограммы во время живых выступлений. Он ответил:



«Примерно 10–12 лет назад мы впервые исполнили "The Crimson Idol" полностью с оркестровкой. До этого мы просто играли — я называю это версией "Live At Leeds"... Потому что если посмотреть на то, что THE WHO сделали с "Live At Leeds", которую мы все тогда считали исполненной вживую, теперь мы понимаем, что на ней тоже есть подложки, как и на большинстве живых записей. Мы бы выбрали подход, основанный на минимально возможном использовании фонограммы. Мы решили использовать подход, при котором мы пытались сделать так, чтобы всё звучало точно так же, как на записи. Мы никогда не использовали оркестровку или что-то подобное. Так что мы отправились в студию, взяли все треки с пластинки, что касается оркестровки, взяли фоновые вокальные треки, сделали дубли на подпевках. И мы попытались сделать так, чтобы это звучало как можно лучше. Я стоял посреди комнаты в тот первый вечер на репетиции, и, клянусь вам, это было как астральный опыт. Я никогда раньше не слышал ничего подобного. Я никогда раньше не играл с живым оркестром. И мы вплотную подошли к тому, чтобы сделать что-то подобное.



Я понимаю обе стороны спора по этому поводу. Лично я, когда нахожусь на сцене, пою во всю мощь. Но что плохого в том, чтобы улучшить звучание, чтобы что-то звучало точно так же, как на записи? Потому что вы не увидите такую группу, как QUEEN или любую другую группу, которая устраивает такие грандиозные постановки... Четыре парня не могут выйти на сцену и воспроизвести эту запись. Это невозможно. Так не получится. Вы хотите, чтобы это звучало как запись или чтобы это было просто обычное живое выступление? И это дело вкуса.



Если вы собираетесь исполнять композиции с оркестровками и тому подобными вещами, то невозможно сделать так, чтобы это звучало как на записи. Можно также привести аргумент, который приводился на Бродвее в течение последних 20 лет, профсоюз музыкантов яростно боролся с этим, но технологии идут вперёд, и они не собираются останавливаться — живую музыку в бродвейских постановках больше не используют. И профсоюз музыкантов был в ярости из-за этого. Даже до того, как это произошло, когда появились клавишные инструменты, на которых исполняют целые оркестровые партии, теперь один человек заменяет сто двадцать разных людей. Так где же провести черту?



Как я уже сказал, я понимаю, когда кто-то хочет получить настоящий, естественный звук, но я посмотрел на это и подумал... Как только я услышал, что это звучит точно так же, как запись, я подумал: "Я не могу вернуться к прежнему звучанию снова". Я только что упомянул THE WHO, подход на "Live At Leeds". THE WHO использовали кассеты в течение многих лет, пока не начали нанимать других музыкантов, чтобы те выходили с ними на сцену. Но даже несмотря на это, многие клавишные вещи — "Won't Get Fooled Again", подобные вещи — всё это записано на плёнку.



Когда я выхожу на сцену, я очень горжусь даром, который у меня от Бога. И мне нравится демонстрировать его — буду с вами предельно честен. Но я думаю, что люди хотят это видеть и слышать. Так что я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Если в группе есть гитарист, который по-настоящему хорош, люди идут на концерт, чтобы посмотреть на него. Но опять же, когда я пришёл на репетицию в тот вечер и услышал, как это звучит, когда это звучит как на записи, я подумал: "Я никогда не смогу вернуться назад". Как я уже сказал, это был совершенно астральный опыт».



На вопрос, какой процент вокала во время живых концертов W.A.S.P. записан на плёнку, Blackie ответил:



«Вы имеете в виду мой вокал? Что касается моего вокала, я бы посоветовал людям сходить на выступление... Мы дали пять концертов, где я сидел. Посмотрите последние пару выступлений. Вы услышите всё громко и чётко. Потому что когда мы были в Софии, я пару раз лажанул, чего обычно не делаю. Но это было ближе к концу тура. То есть это не было чем-то катастрофическим, но я обычно не лажаю. Однако это порой случается. Это часть живого выступления. Но когда мы начинаем исполнять припевы и тому подобное, я, Майк Дуда и Даг Блэр, мы все там поём, а также используем запасные варианты. Потому что когда мы делали это в студии, мы использовали три-четыре дорожки одновременно. Невозможно заставить эти припевы звучать так, как они звучат на записи, используя только индивидуальный вокал, потому что в студии такие партии дублируются. Я упоминал QUEEN некоторое время назад — они использовали 24 дорожки вокала для создания подобного звучания. Два или три человека не смогут звучать как хор. Не получится... Если в комнате не будет 20 поющих парней, такого звучания не достичь... Если вы используете 24 дорожки вокала для создания эффекта хора, горстка людей не сможет этого сделать, даже с электронными дублёрами. И тогда вы можете вступить в спор — хорошо, вы используете механические эффекты, чтобы улучшить одного певца. Так где теперь провести черту?»







