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W.A.S.P.

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14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

26 сен 2017 : 		 W.A.S.P. открыли тур

23 авг 2017 : 		 W.A.S.P. нашли ударника

30 май 2017 : 		 W.A.S.P. отменили летние выступления

17 май 2017 : 		 Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.

23 янв 2017 : 		 W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'

7 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

26 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

7 окт 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.

5 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.



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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. Chris Holmes записали собственную версию классического хита W.A.S.P. “I Wanna Be Somebody”

SLOW DEATH LIGHTS Cover W.A.S.P. Classic вЂњI Wanna Be SomebodyвЂќ Feat. CHRIS HOLMES



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