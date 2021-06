сегодня



SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.



SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. Chris Holmes записали собственную версию классического хита W.A.S.P. “I Wanna Be Somebody”

I Wanna Be Somebody (feat. Chris Holmes) by Slow Death Lights





