Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

Вся семья W.A.S.P. с большим огорчением узнала о кончине нашего друга и бывшего участника группы Стива Райли (Steve Riley). Стив был уроженцем Бостона и рос в большой семье. У него было несколько братьев, которых я с самого начала окрестил "бандой Далтона". Название было взято из старого мультфильма Quick Draw McGraw, и в какой-то забавной форме они напоминали мне сумасшедших разбойников. Им всем понравилось это прозвище, и оно прижилось.
Именно барабаны Стива обеспечивают стабильный ритм в таких песнях, как "Wild Child", "Blind in Texas" и "I Don't Need No Doctor". Эти песни помогли закрепить наше наследие, и Стив сыграл в этом большую роль.
Большинство барабанщиков обладают самым лучшим чувством юмора в любой группе. Они просто так устроены, и он не был исключением. Стив мог рассмешить собаку, и это не шутка.
Для любой группы работа в разъездах может стать тяжелым испытанием. Если в группе есть человек, который может прийти и снять напряжение, просто оставаясь самим собой, то это дар, которого очень не хватает, если такой вакуум больше не заполняется.
Один из "банды Далтона" ушел из жизни, и наши сердца искренне скорбят. Его будет очень не хватать. Но его индивидуальное наследие будет жить дальше.
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