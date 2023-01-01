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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 63
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 32
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 29
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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W.A.S.P.

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29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

26 окт 2023 : 		 Вскрытие W.A.S.P.

25 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»

3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет

13 авг 2023 : 		 Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно

28 июн 2023 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года

15 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»

1 июн 2023 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»

21 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

16 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 апр 2023 : 		 У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем

10 апр 2023 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

30 янв 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США

20 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID

19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

8 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу

4 дек 2022 : 		 Drum-cam от W.A.S.P.

3 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»

24 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. о PMRC

14 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он

11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли



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Вся семья W.A.S.P. с большим огорчением узнала о кончине нашего друга и бывшего участника группы Стива Райли (Steve Riley). Стив был уроженцем Бостона и рос в большой семье. У него было несколько братьев, которых я с самого начала окрестил "бандой Далтона". Название было взято из старого мультфильма Quick Draw McGraw, и в какой-то забавной форме они напоминали мне сумасшедших разбойников. Им всем понравилось это прозвище, и оно прижилось.

Именно барабаны Стива обеспечивают стабильный ритм в таких песнях, как "Wild Child", "Blind in Texas" и "I Don't Need No Doctor". Эти песни помогли закрепить наше наследие, и Стив сыграл в этом большую роль.

Большинство барабанщиков обладают самым лучшим чувством юмора в любой группе. Они просто так устроены, и он не был исключением. Стив мог рассмешить собаку, и это не шутка.

Для любой группы работа в разъездах может стать тяжелым испытанием. Если в группе есть человек, который может прийти и снять напряжение, просто оставаясь самим собой, то это дар, которого очень не хватает, если такой вакуум больше не заполняется.

Один из "банды Далтона" ушел из жизни, и наши сердца искренне скорбят. Его будет очень не хватать. Но его индивидуальное наследие будет жить дальше.




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