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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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W.A.S.P.

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9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура



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Blackie Lawless в "The Ron Keel Podcast" рассказал о том, чего могут ожидать поклонники от юбилейного тура W.A.S.P.:

«В 1986 году мы записали пластинку под названием "Inside The Electric Circus". Я родился в Тампе [Флорида]. До того, как я переехал в Нью-Йорк, когда мне было семь лет, я рос в южной части Тампы, там есть район, который называется Гибсонтон. Туда зимой приезжает много людей из цирка. Так что я вырос — буквально — среди цирковых людей. На самом деле там, где мы жили, была семья, которая выступала на трапеции. И когда я был маленьким ребёнком — лет в пять — я ходил туда и смотрел, как они репетируют. И я был очарован этим. Так что идея цирка стала частью моего мировоззрения. Поэтому мы побывали в нём в 1986-м году. Но случилось так, что когда мы стали играть на аренах... Изначально я хотел сделать что-то вроде старомодного карнавала 1930-х годов. Но поскольку мы стали выступать на больших площадках, все говорили: "Это недостаточно масштабно. Это недостаточно броско. Всё должно быть намного масштабнее. Нужно заполнить эти пространства". Так что в итоге мы сделали гораздо более яркую постановку. И это было хорошо, но это не была моя первоначальная идея. Теперь у меня появилась возможность вернуться и сделать то, что похоже на карнавал 1930 года, но это будет мрачный карнавал. Мрачный в том смысле, что когда мы только начинали и делали демо-записи, однажды мы были в студии, и что-то случилось, сломалось оборудование, и нам пришлось взять несколько часов перерыва. А через дорогу был кинотеатр, и там шёл фильм "Road Warrior". И мы решили: ладно, посмотрим фильм, пошли и посмотрели его. И я был совершенно очарован этим фильмом. И я помню, как подумал: "Ладно. Если мы собираемся выступать и делать это вживую, то именно так мы будем выглядеть; именно так мы будем себя ощущать". И в целом идея, что мы носим штаны без задников и всё в таком духе, всё это было взято из фильма "Road Warrior". Мы думали, что нас за это точно арестуют, и ждали этих вопросов. Но нас ни разу не задержали, и мы не могли в это поверить [смеётся]. Потому что мы украли все наши номера из этого фильма — девушку на вешалке; все эти вещи были из того фильма. Так что если вы можете представить себе сегодня старые добрые 1930-е годы в виде сайд-шоу, мрачного карнавала, слэшера, "Road Warrior", то именно так и будет выглядеть шоу».




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