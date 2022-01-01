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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура



Blackie Lawless в "The Ron Keel Podcast" рассказал о том, чего могут ожидать поклонники от юбилейного тура W.A.S.P.:



«В 1986 году мы записали пластинку под названием "Inside The Electric Circus". Я родился в Тампе [Флорида]. До того, как я переехал в Нью-Йорк, когда мне было семь лет, я рос в южной части Тампы, там есть район, который называется Гибсонтон. Туда зимой приезжает много людей из цирка. Так что я вырос — буквально — среди цирковых людей. На самом деле там, где мы жили, была семья, которая выступала на трапеции. И когда я был маленьким ребёнком — лет в пять — я ходил туда и смотрел, как они репетируют. И я был очарован этим. Так что идея цирка стала частью моего мировоззрения. Поэтому мы побывали в нём в 1986-м году. Но случилось так, что когда мы стали играть на аренах... Изначально я хотел сделать что-то вроде старомодного карнавала 1930-х годов. Но поскольку мы стали выступать на больших площадках, все говорили: "Это недостаточно масштабно. Это недостаточно броско. Всё должно быть намного масштабнее. Нужно заполнить эти пространства". Так что в итоге мы сделали гораздо более яркую постановку. И это было хорошо, но это не была моя первоначальная идея. Теперь у меня появилась возможность вернуться и сделать то, что похоже на карнавал 1930 года, но это будет мрачный карнавал. Мрачный в том смысле, что когда мы только начинали и делали демо-записи, однажды мы были в студии, и что-то случилось, сломалось оборудование, и нам пришлось взять несколько часов перерыва. А через дорогу был кинотеатр, и там шёл фильм "Road Warrior". И мы решили: ладно, посмотрим фильм, пошли и посмотрели его. И я был совершенно очарован этим фильмом. И я помню, как подумал: "Ладно. Если мы собираемся выступать и делать это вживую, то именно так мы будем выглядеть; именно так мы будем себя ощущать". И в целом идея, что мы носим штаны без задников и всё в таком духе, всё это было взято из фильма "Road Warrior". Мы думали, что нас за это точно арестуют, и ждали этих вопросов. Но нас ни разу не задержали, и мы не могли в это поверить [смеётся]. Потому что мы украли все наши номера из этого фильма — девушку на вешалке; все эти вещи были из того фильма. Так что если вы можете представить себе сегодня старые добрые 1930-е годы в виде сайд-шоу, мрачного карнавала, слэшера, "Road Warrior", то именно так и будет выглядеть шоу».







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