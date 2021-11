сегодня



Бывший гитарист W.A.S.P. : «Blackie принял ряд плохих решений»



CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью обсудил свое время в W.A.S.P.:



«Blackie, пока я был в группе, принял несколько действительно плохих решений — по-настоящему плохих решений — которые погубили группу.



Я знал его с 17–18 лет — когда он якобы закончил играть с [NEW YORK] DOLLS или что-то в этом роде; я знал его с того времени. И даже в страшном сне я не мог подумать, что на первом альбоме с ним может произойти такое. Он стал настолько невыносим, что это переплюнуло всё. Такие радикальные перемены. Когда мы начинали, группа состояла из четырёх человек; и это нас объединило. А потом, когда ушёл Tony [Richards, барабанщик], [Blackie] оказался на обложке [второго альбома W.A.S.P. 1985 года "The Last Command"]. Его кумиром был Мухаммед Али. И это только один человек; это не команда. Это то, чего он хочет. В турне он принял несколько неудачных решений. И я даже говорил ему об этом, а он меня не слушал.



W.A.S.P. могли бы стать хорошей группой, если бы он смог удержать всех людей вместе. Возможно, сейчас это хорошая группа».



Продолжая, Holmes сказал, что он научился «многому», пока играл в W.A.S.P., однако быстро добавил:



«Если бы я понимал, что происходит с самого начала, что было после записи альбома и что происходило между ними, — ты записываешь альбом, он выходит на лейбле, что они делают — если бы я это знал, то я бы закончил на одной пластинке. И всё. Я бы сказал: "Пошёл ты. Я не буду так работать". Но я не знал. А если тебе не говорят, что будет встреча, что ж, ты не идёшь на встречу, верно?»













