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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.



Бывший барабанщик DIZZY BITCH Fifi Larue в недавнем интервью рассказал о том, как предложил Blackie Lawless'y название W.A.S.P.:



«Blackie как-то спросил меня, нет ли у меня названия для его группы, и я ответил, что оно у меня есть! "И какое же оно?" — спросил тогда он. Я репетировал с моим другом в студии, и она называлась WASP. Он посмотрел на меня и сказал: "За эту неделю я слышу это название уже второй раз". Первый раз его обронил Rick Fox, он вышел на улицу, на что-то наступил... и его ужалила сраная оса! Он пришёл в Blackie и сказал ему: "У меня есть название для группы — WASP!"»







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