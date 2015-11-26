Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 81
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

26 сен 2017 : 		 W.A.S.P. открыли тур

23 авг 2017 : 		 W.A.S.P. нашли ударника

30 май 2017 : 		 W.A.S.P. отменили летние выступления

17 май 2017 : 		 Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.

23 янв 2017 : 		 W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'

7 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

26 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

7 окт 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.

5 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

27 сен 2015 : 		 W.A.S.P. исполнили новый трек
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.



*
zoom
*
* *
Бывший барабанщик DIZZY BITCH Fifi Larue в недавнем интервью рассказал о том, как предложил Blackie Lawless'y название W.A.S.P.:

«Blackie как-то спросил меня, нет ли у меня названия для его группы, и я ответил, что оно у меня есть! "И какое же оно?" — спросил тогда он. Я репетировал с моим другом в студии, и она называлась WASP. Он посмотрел на меня и сказал: "За эту неделю я слышу это название уже второй раз". Первый раз его обронил Rick Fox, он вышел на улицу, на что-то наступил... и его ужалила сраная оса! Он пришёл в Blackie и сказал ему: "У меня есть название для группы — WASP!"»

Former DIZZY BITCH Drummer FIFI LARUE Looks Back On Sunset Strip Days Of W.A.S.P., GUNS N' ROSES, STRYPER And More (Video)



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 718

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом