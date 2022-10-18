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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»



Blackie Lawless в рамках недавнего интервью объяснил, почему коллектив так давно не выступает в Америке, и почему гастроли теперь стали возможными:



«Всё это сделали фанаты. Я никогда не видел ничего подобного. Промоутеры уже не думали, что эта группа сможет продать билеты. Нам предлагали что-то не очень хорошее, а мы не хотели этого делать, потому что то, что мы хотели сделать, было намного масштабнее. И тогда я просто начал говорить правду. Я сказал: "Всё зависит от промоутеров".



Любая группа — и мне всё равно, кто это, — любая группа поедет куда угодно, если промоутер сделает ей достойное предложение, и это правда. И поэтому я сказал фанатам: "Дайте знать своему местному парню [чтобы он сделал нам достойное предложение]". Это было почти как мимолётное размышление — знаете, что-то из серии: "Этого никогда не случится за миллион лет". Но несколько сотен из них буквально собрались и начали создавать петицию, а потом всё переросло в тысячи людей, и они начали в буквальном смысле митинговать, чтобы обратиться с петицией к своим местным промоутерам. И это привело нас к тому, к чему мы пришли сейчас. Но я никогда не слышал ни о чём подобном ни до, ни после. Так что я считаю, что случившееся лишь иллюстрирует старую пословицу: не позволяйте людям говорить вам, что вы, будучи одним человеком, ничего не измените, потому что это возможно. Это абсолютная правда. Я никогда не видел ничего подобного раньше».







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