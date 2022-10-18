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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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W.A.S.P.

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18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»



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Blackie Lawless в рамках недавнего интервью объяснил, почему коллектив так давно не выступает в Америке, и почему гастроли теперь стали возможными:

«Всё это сделали фанаты. Я никогда не видел ничего подобного. Промоутеры уже не думали, что эта группа сможет продать билеты. Нам предлагали что-то не очень хорошее, а мы не хотели этого делать, потому что то, что мы хотели сделать, было намного масштабнее. И тогда я просто начал говорить правду. Я сказал: "Всё зависит от промоутеров".

Любая группа — и мне всё равно, кто это, — любая группа поедет куда угодно, если промоутер сделает ей достойное предложение, и это правда. И поэтому я сказал фанатам: "Дайте знать своему местному парню [чтобы он сделал нам достойное предложение]". Это было почти как мимолётное размышление — знаете, что-то из серии: "Этого никогда не случится за миллион лет". Но несколько сотен из них буквально собрались и начали создавать петицию, а потом всё переросло в тысячи людей, и они начали в буквальном смысле митинговать, чтобы обратиться с петицией к своим местным промоутерам. И это привело нас к тому, к чему мы пришли сейчас. Но я никогда не слышал ни о чём подобном ни до, ни после. Так что я считаю, что случившееся лишь иллюстрирует старую пословицу: не позволяйте людям говорить вам, что вы, будучи одним человеком, ничего не измените, потому что это возможно. Это абсолютная правда. Я никогда не видел ничего подобного раньше».




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18 окт 2022
WahrandPhain
Бля пацаны, почему у Блэки Лоулесса ебало старой мефедроновой шлюхи)? Что случилось с ним?
18 окт 2022
Lord Iscariah
WahrandPhain, случился Блэки Лоулесс, с добрым утром, как говорится))
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