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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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W.A.S.P.

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18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»



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У Blackie Lawless'a спросили, как он планирует организовать «настоящее шоу W.A.S.P.», чтобы отпраздновать 40-летие группы «с учётом наличия культуры отмены и культуры Woke», на что он ответил:

«Вы только что задали непростой вопрос. Потому что, во-первых, я даже не собираюсь рассматривать культуру woke. Это не имеет ничего общего с моим миром. Знаете, если кто-то хочет этого, то это его личная жизнь. Свободная страна. Но наша фэн-база — это наша фэн-база. Поэтому один из моментов, который я усвоил давным-давно: если вы собираетесь сделать настоящую карьеру... И когда я говорю "настоящая карьера", я имею в виду кого-то, кто занимается этим всю жизнь, я не имею в виду кого-то, кто просто записывает пластинки. И это тоже нормально. В мире поп-музыки это нормально. Знаете, это то, чего хотят люди. Но если вы хотите сделать настоящую карьеру, я говорю не о тех, кто существует пять или десять лет. Я говорю о тех, кто существует 20 лет, 30 лет, дольше. По сути, речь идёт о том, что вы собираетесь провести с фанатами всю жизнь. И если вы собираетесь это сделать, вы должны иметь с ними близкие отношения. А если у вас нет таких близких отношений, они никогда не будут чувствовать, что понимают вас.

Вы должны быть готовы открыть дверь и позволить им войти внутрь и беспрепятственно перемещаться по вашему сознанию. Это на самом деле так. И единственный способ сделать это — тексты песен. Мы можем проводить подобные интервью, и это очень помогает. Я к тому, что так люди лучше узнают тебя. Но именно благодаря текстам песен они реально могут тебя понять. Потому что в основном они слушают именно их. И чтобы сделать так, вы должны быть готовы поделиться частью себя, чего многие артисты просто не хотят делать. Позвольте им проникнуть туда, в закоулки и щели, и найти хорошее и не очень.

Так что если я попаду в среду, которая этим занимается, это не принесёт мне никакой пользы, потому что я разговариваю с конкретными людьми. Прежде всего, наш тип музыки, будь то мы или кто-то другой в нашем жанре, мы — субкультура. Мы не мейнстрим. Мы не мир поп-музыки, который составляет 50 процентов рынка. Мы — меньший рынок, примерно 25–30 процентов от того потенциального пирога, который существует. Мне ничего не даст попытка говорить с людьми, которые всё равно не будут слушать. Моя задача — попытаться определить, что именно я думаю и чувствую в данный момент. Потому что я тоже, как и все остальные, время от времени меняю своё мнение.

И идея состоит в том, что когда ты увлекаешь людей в такое движение по жизни, они смотрят на то, что ты написал 30 лет назад, и говорят: "О, ничего себе, смотрите, о чём он думал". И они слушают что-то, что вышло последним, и говорят: "О, вот это да, посмотрите, как он думает сейчас". Так что это и есть та близость, в ходе которой ты принимаешь людей и буквально общаешься с ними на протяжении всего этого пути. Поэтому попытки сделать что-то с точки зрения социального влияния не принесут мне ничего хорошего. Как и любому другому человеку, который занимается этим. Вы должны быть верны себе. Ведь когда мы начинали заниматься этим, то не парились о том, что думают люди, так почему сейчас должно быть иначе?»




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