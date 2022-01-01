сегодня



Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»



У Blackie Lawless'a спросили, как он планирует организовать «настоящее шоу W.A.S.P.», чтобы отпраздновать 40-летие группы «с учётом наличия культуры отмены и культуры Woke», на что он ответил:



«Вы только что задали непростой вопрос. Потому что, во-первых, я даже не собираюсь рассматривать культуру woke. Это не имеет ничего общего с моим миром. Знаете, если кто-то хочет этого, то это его личная жизнь. Свободная страна. Но наша фэн-база — это наша фэн-база. Поэтому один из моментов, который я усвоил давным-давно: если вы собираетесь сделать настоящую карьеру... И когда я говорю "настоящая карьера", я имею в виду кого-то, кто занимается этим всю жизнь, я не имею в виду кого-то, кто просто записывает пластинки. И это тоже нормально. В мире поп-музыки это нормально. Знаете, это то, чего хотят люди. Но если вы хотите сделать настоящую карьеру, я говорю не о тех, кто существует пять или десять лет. Я говорю о тех, кто существует 20 лет, 30 лет, дольше. По сути, речь идёт о том, что вы собираетесь провести с фанатами всю жизнь. И если вы собираетесь это сделать, вы должны иметь с ними близкие отношения. А если у вас нет таких близких отношений, они никогда не будут чувствовать, что понимают вас.



Вы должны быть готовы открыть дверь и позволить им войти внутрь и беспрепятственно перемещаться по вашему сознанию. Это на самом деле так. И единственный способ сделать это — тексты песен. Мы можем проводить подобные интервью, и это очень помогает. Я к тому, что так люди лучше узнают тебя. Но именно благодаря текстам песен они реально могут тебя понять. Потому что в основном они слушают именно их. И чтобы сделать так, вы должны быть готовы поделиться частью себя, чего многие артисты просто не хотят делать. Позвольте им проникнуть туда, в закоулки и щели, и найти хорошее и не очень.



Так что если я попаду в среду, которая этим занимается, это не принесёт мне никакой пользы, потому что я разговариваю с конкретными людьми. Прежде всего, наш тип музыки, будь то мы или кто-то другой в нашем жанре, мы — субкультура. Мы не мейнстрим. Мы не мир поп-музыки, который составляет 50 процентов рынка. Мы — меньший рынок, примерно 25–30 процентов от того потенциального пирога, который существует. Мне ничего не даст попытка говорить с людьми, которые всё равно не будут слушать. Моя задача — попытаться определить, что именно я думаю и чувствую в данный момент. Потому что я тоже, как и все остальные, время от времени меняю своё мнение.



И идея состоит в том, что когда ты увлекаешь людей в такое движение по жизни, они смотрят на то, что ты написал 30 лет назад, и говорят: "О, ничего себе, смотрите, о чём он думал". И они слушают что-то, что вышло последним, и говорят: "О, вот это да, посмотрите, как он думает сейчас". Так что это и есть та близость, в ходе которой ты принимаешь людей и буквально общаешься с ними на протяжении всего этого пути. Поэтому попытки сделать что-то с точки зрения социального влияния не принесут мне ничего хорошего. Как и любому другому человеку, который занимается этим. Вы должны быть верны себе. Ведь когда мы начинали заниматься этим, то не парились о том, что думают люди, так почему сейчас должно быть иначе?»







+4 -1



просмотров: 487

