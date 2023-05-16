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JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
50
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ...
23
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении...
18
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W.A.S.P.
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Heavy Metal
http://www.waspnation.com
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16 май 2023
:
Видео с выступления W.A.S.P.
19 апр 2023
:
У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем
10 апр 2023
:
Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023
:
Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022
:
Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022
:
Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022
:
Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022
:
Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022
:
Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022
:
Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022
:
Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022
:
Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022
:
Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022
:
Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022
:
Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022
:
Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022
:
Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022
:
W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022
:
Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022
:
Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022
:
Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022
:
Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022
:
Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022
:
Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022
:
Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022
:
Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022
:
Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022
:
Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022
:
Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022
:
Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022
:
Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021
:
Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021
:
Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021
:
Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021
:
W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021
:
SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020
:
Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020
:
Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020
:
W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020
:
Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019
:
Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019
:
W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018
:
Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018
:
BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018
:
Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018
:
Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017
:
Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017
:
Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017
:
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017
:
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017
:
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017
:
W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017
:
W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017
:
W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017
:
Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017
:
W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015
:
Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015
:
Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015
:
Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015
:
Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015
:
Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015
:
W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015
:
Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015
:
Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015
:
Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015
:
W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015
:
W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015
:
Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014
:
Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014
:
W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014
:
W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014
:
W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013
:
Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012
:
Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012
:
Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012
:
Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012
:
W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012
:
Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011
:
W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011
:
W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010
:
Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010
:
Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010
:
На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010
:
W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010
:
Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010
:
Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010
:
Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009
:
Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009
:
Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009
:
Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009
:
Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009
:
Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009
:
Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008
:
W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007
:
W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007
:
W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007
:
Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007
:
Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006
:
Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006
:
W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006
:
W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006
:
W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006
:
В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006
:
Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006
:
W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006
:
Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005
:
Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
16 май 2023
Видео с выступления W.A.S.P.
Видео с выступления W.A.S.P., состоявшегося 14 мая в Kino Šiška, Ljubljana, Slovenia, доступно для просмотра ниже.
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16 май 2023
o
olly71
когда серьёзные проблемы со здоровьем а тур отменить никак нельзя получается вот так ... Печально но старость приходит ко всем.
16 май 2023
P
Petrucci
Хосспаде,ну что за мода пошла,то на стульях,то в колясках инвалидных... Как на это вообще смотреть можно? Скоро под капельницей выступать начнут! Пздц какой-то...
2
16 май 2023
o
overgrin
Вот взял человек в состав Отличного барабанщика!
Но кентавр реально бесит....сколько можно позировать с гитаркой и НИХУЯ не играть....
ссука...из за него группу слушать невозможно вживую......
просмотров: 515
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Но кентавр реально бесит....сколько можно позировать с гитаркой и НИХУЯ не играть....
ссука...из за него группу слушать невозможно вживую......