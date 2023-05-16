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*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
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W.A.S.P.

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16 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 апр 2023 : 		 У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем

10 апр 2023 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

30 янв 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США

20 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID

19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

8 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу

4 дек 2022 : 		 Drum-cam от W.A.S.P.

3 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»

24 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. о PMRC

14 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он

11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
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|||| 16 май 2023

Видео с выступления W.A.S.P.



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Видео с выступления W.A.S.P., состоявшегося 14 мая в Kino Šiška, Ljubljana, Slovenia, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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16 май 2023
o
olly71
когда серьёзные проблемы со здоровьем а тур отменить никак нельзя получается вот так ... Печально но старость приходит ко всем.
16 май 2023
P
Petrucci
Хосспаде,ну что за мода пошла,то на стульях,то в колясках инвалидных... Как на это вообще смотреть можно? Скоро под капельницей выступать начнут! Пздц какой-то...
Like!2
16 май 2023
o
overgrin
Вот взял человек в состав Отличного барабанщика!
Но кентавр реально бесит....сколько можно позировать с гитаркой и НИХУЯ не играть....
ссука...из за него группу слушать невозможно вживую......

просмотров: 515

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