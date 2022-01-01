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W.A.S.P.

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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу



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В рамках беседы с поклонниками лидер W.A.S.P. Blackie Lawless рассказал, как он вернулся к вере:

«Однажды некоторые из тех, кого вы знали раньше, просто перестают существовать. Но не поэтому вы принимаете такие решения. Ты должен делать то, что правильно для тебя. И я говорил людям, что для меня это было похоже на момент с лейтенантом Дэном [имеется в виду персонаж Гэри Синиза, лейтенанта Дэн Тейлор в фильме "Форрест Гамп"], когда Гэри Синиз сидит в вороньем гнезде [на своей креветочной лодке в разгар урагана] и сотрясает кулаком перед Богом: "Ты никогда не потопишь эту лодку". Я пережил один из таких случаев. И я полгода изучал Новый Завет, пытаясь опровергнуть его.

Вы должны учитывать, что я был воспитан в церкви. Мой дядя был проповедником, а отец — руководителем воскресной школы. Мой дедушка был дьяконом. Так что когда двери были открыты, я был там. Я вырос среди всего этого. Но я уехал на 20 лет и вернулся, и, как я уже сказал, именно тогда я решил, что буду бороться с этим. Это как попытка определить, реально оно или нет? Так что это не было чем-то важным... Я только что пошутил про Гэри Синиза. Но это и правда не было чем-то подобным. Это был скорее процесс оценки, изучения и тому подобного».




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