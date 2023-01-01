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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 42
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 35
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
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W.A.S.P.

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11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

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7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

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14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

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Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»



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В новом интервью для The Metal Voice фронтмена W.A.S.P. Blackie Lawless'a в очередной раз расспросили о жалобах некоторых поклонников группы на использование фонограммы во время живых выступлений. Он ответил:

«Я пришёл к одному выводу. За пять лет до этого мы были группой из четырёх человек, и вы слышали только нас. И я кое-что осознал, когда мы провели юбилейный тур в поддержку "The Crimson Idol". Тогда мы начали использовать оркестровку. Я стоял посреди комнаты и впервые слушал это на репетиции. Это было как внетелесное переживание, это было невероятно. И я помню, как подумал: "Я никогда не слышал такого звучания, кроме как на пластинке. Вот что я хочу делать впредь. Я хочу, чтобы это звучало точно так же, как на пластинке".

Когда вы слушаете такую пластинку, как "Live At Leeds" от THE WHO, это рок-группа, исполняющая втроём музыкальную версию "Tommy" или некоторых других ранних песен. Это здорово, но это не похоже на "Tommy". Сейчас они используют некоторые элементы, и всё звучит как на пластинке. И тогда вы должны принять решение как артист: как вы хотите, чтобы звучало это выступление?

Сейчас как певец я очень горжусь тем, что делаю. Когда у вокалиста есть такой дар, как у меня, большинство певцов, которых я знаю, хотят показать его, и я не исключение. Так что я пою. Но что касается любых других оркестровых или бэк-вокальных партий, то, простите, мы физически не сможем заставить их звучать так же, как на записи, это попросту невозможно. Так что, опять же, каждый артист должен принять решение о том, как он хочет звучать, когда выходит на сцену. И, как я уже сказал, когда я стоял посреди комнаты и слушал эту оркестровку, она потрясла меня. И я подумал: "Вот что я буду делать дальше". Теперь я знаю, почему THE WHO делают это, или другие подобные группы. Они хотят, чтобы всё звучало так же, как на пластинке».




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