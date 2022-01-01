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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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W.A.S.P.

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20 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID

19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

8 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу

4 дек 2022 : 		 Drum-cam от W.A.S.P.

3 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»

24 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. о PMRC

14 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он

11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
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Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID



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В недавнем интервью "Paltrocast With Darren Paltrowitz" фронтмен W.A.S.P. Blackie Lawless вспомнил о своём участии в записи благотворительного сингла "Stars", выпущенного в 1985 году для помощи голодающим под вывеской HEAR 'N AID.

Lawless рассказал о своём опыте записи "Stars" во время сессии вопросов и ответов "VIP Experience" перед концертом W.A.S.P. 11 декабря в Wiltern в Лос-Анджелесе:

«Кен Краген продюсировал этот альбом, и Кен также — он скончался примерно два года назад — воплотил в жизнь "We Are The World" с Майклом Джексоном, Рэем Чарльзом и всеми остальными ребятами. На самом деле это было в той же комнате в A&M Records. Как гласит история, у Кена была большая табличка на входной двери, когда вы входили в студию: "Проверьте своё эго на входе". Когда мы пришли туда, на двери висела та же табличка. Но самое странное было в том, что когда вы входили в комнату, табличка была совсем не нужна. Потому что ты смотришь на все эти знакомые лица, и если у кого-то и было эго, они его не показывали. Потому что это смиряет тебя, когда ты находишься там с таким талантом. На самом деле Ронни вышел в один момент... Когда мы начали работать вместе в комнате, Ронни вышел примерно через десять, пятнадцать минут и он сказал: "Давайте, ребята. Расслабьтесь. Вы все какие-то скованные". И тогда я взял Kevin'a DuBrow [QUIET RIOT] в оборот и начал расслабляться. К тому же там был открытый бар. И чем дольше это продолжалось, тем больше люди раскрепощались».



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