Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID



В недавнем интервью "Paltrocast With Darren Paltrowitz" фронтмен W.A.S.P. Blackie Lawless вспомнил о своём участии в записи благотворительного сингла "Stars", выпущенного в 1985 году для помощи голодающим под вывеской HEAR 'N AID.



Lawless рассказал о своём опыте записи "Stars" во время сессии вопросов и ответов "VIP Experience" перед концертом W.A.S.P. 11 декабря в Wiltern в Лос-Анджелесе:



«Кен Краген продюсировал этот альбом, и Кен также — он скончался примерно два года назад — воплотил в жизнь "We Are The World" с Майклом Джексоном, Рэем Чарльзом и всеми остальными ребятами. На самом деле это было в той же комнате в A&M Records. Как гласит история, у Кена была большая табличка на входной двери, когда вы входили в студию: "Проверьте своё эго на входе". Когда мы пришли туда, на двери висела та же табличка. Но самое странное было в том, что когда вы входили в комнату, табличка была совсем не нужна. Потому что ты смотришь на все эти знакомые лица, и если у кого-то и было эго, они его не показывали. Потому что это смиряет тебя, когда ты находишься там с таким талантом. На самом деле Ронни вышел в один момент... Когда мы начали работать вместе в комнате, Ронни вышел примерно через десять, пятнадцать минут и он сказал: "Давайте, ребята. Расслабьтесь. Вы все какие-то скованные". И тогда я взял Kevin'a DuBrow [QUIET RIOT] в оборот и начал расслабляться. К тому же там был открытый бар. И чем дольше это продолжалось, тем больше люди раскрепощались».















