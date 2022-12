3 дек 2022



Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»



В рамках беседы с поклонниками у лидера W.A.S.P. спросили, использует ли группа заранее записанные треки на концертах, на что он ответил:



«Отвечу на ваш вопрос: да, мы используем бэк-треки. Вы хотите знать почему?



Когда мы приходим в студию — и позвольте мне уточнить это высказывание; ведь это я пою — но когда мы приходим в студию, мы записываем припевы, мы удваиваем, утраиваем, удесятеряем вокал. Поэтому, когда я слушал на YouTube [записи наших концертов], а мы этого не делали, я чувствовал, что это звучит слабо. Когда мы начали дополнять вокал, он зазвучал лучше.



Если я фанат и прихожу на концерт, я хочу, чтобы он звучал настолько хорошо, насколько это возможно. Есть другие группы — как QUEEN — они не могут дублировать 24 вокальных партии одновременно. Вот почему они делают это на тех записях. Если ты хочешь, чтобы это звучало, как те записи, тебе придётся прибегнуть к помощи.



Теперь скажу в защиту всего этого. Я думаю, вы спросите, справедливо ли для группы выходить и использовать только их? Нет, это нечестно.



Как я уже сказал, я очень горжусь тем, что я делаю, своим вокалом, но когда дело доходит до вокала или когда дело доходит до оркестровки...



Мы вышли на сцену и исполнили "The Crimson Idol" в первый раз без оркестровки. Всё было хорошо. Звучало нормально. Это было похоже на то, как THE WHO играли на "Live At Leeds", как они делали это с "Tommy".



Когда мы отправились в турне в честь 20-летия группы, мы взяли оркестровку с собой и отправились на генеральные репетиции. И я никогда не слышал её в таком виде, потому что единственный раз, когда я слышал её с оркестровкой, был на альбомах. И я встал посреди зала и услышал эту оркестровку с живым оркестром, и от этого волосы встали дыбом. Я подумал: "Боже правый. Я никогда не слышал этого раньше". Для меня это было наслаждением. И мне плевать на то, что кто-то говорит, — если я фанат, то я хочу это услышать.



Так что, опять же, если кто-то пытается обмануть аудиторию, нет, я вообще с этим не согласен. Ты выходишь на сцену, чтобы делать свою работу. Так что делай свою работу. Но выполнять её в довесок? Абсолютно нет. Я бы не хотел такое услышать».







