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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
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W.A.S.P.

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|||| 3 дек 2022

Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»



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В рамках беседы с поклонниками у лидера W.A.S.P. спросили, использует ли группа заранее записанные треки на концертах, на что он ответил:

«Отвечу на ваш вопрос: да, мы используем бэк-треки. Вы хотите знать почему?

Когда мы приходим в студию — и позвольте мне уточнить это высказывание; ведь это я пою — но когда мы приходим в студию, мы записываем припевы, мы удваиваем, утраиваем, удесятеряем вокал. Поэтому, когда я слушал на YouTube [записи наших концертов], а мы этого не делали, я чувствовал, что это звучит слабо. Когда мы начали дополнять вокал, он зазвучал лучше.

Если я фанат и прихожу на концерт, я хочу, чтобы он звучал настолько хорошо, насколько это возможно. Есть другие группы — как QUEEN — они не могут дублировать 24 вокальных партии одновременно. Вот почему они делают это на тех записях. Если ты хочешь, чтобы это звучало, как те записи, тебе придётся прибегнуть к помощи.

Теперь скажу в защиту всего этого. Я думаю, вы спросите, справедливо ли для группы выходить и использовать только их? Нет, это нечестно.

Как я уже сказал, я очень горжусь тем, что я делаю, своим вокалом, но когда дело доходит до вокала или когда дело доходит до оркестровки...

Мы вышли на сцену и исполнили "The Crimson Idol" в первый раз без оркестровки. Всё было хорошо. Звучало нормально. Это было похоже на то, как THE WHO играли на "Live At Leeds", как они делали это с "Tommy".

Когда мы отправились в турне в честь 20-летия группы, мы взяли оркестровку с собой и отправились на генеральные репетиции. И я никогда не слышал её в таком виде, потому что единственный раз, когда я слышал её с оркестровкой, был на альбомах. И я встал посреди зала и услышал эту оркестровку с живым оркестром, и от этого волосы встали дыбом. Я подумал: "Боже правый. Я никогда не слышал этого раньше". Для меня это было наслаждением. И мне плевать на то, что кто-то говорит, — если я фанат, то я хочу это услышать.

Так что, опять же, если кто-то пытается обмануть аудиторию, нет, я вообще с этим не согласен. Ты выходишь на сцену, чтобы делать свою работу. Так что делай свою работу. Но выполнять её в довесок? Абсолютно нет. Я бы не хотел такое услышать».




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3 дек 2022
gravitgroove
Норм заголовок
3 дек 2022
P
Possessed
gravitgroove, сначала прочитал как "прокладки".
4 дек 2022
gravitgroove
Possessed, а это без разницы, что подкладки, что прокладки.

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