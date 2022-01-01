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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 21
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W.A.S.P.

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14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

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18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

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3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»



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Во время сессии вопросов и ответов "VIP Experience" перед концертом W.A.S.P. 9 декабря в The Regency Ballroom в Сан-Франциско, Калифорния, фронтмен Blackie Lawless дал комментарии о том, как он отнёсся к перспективе проведения встреч с поклонниками группы во время текущего тура группы по США:

«Мы ощущали неуверенность. Потому что мы не понимали, как это сделать, мы никогда не делали этого раньше. Мы не знали, что делать. Поэтому мы смотрели на сайты других людей и увидели, что они предлагают.

Честно говоря, идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение. Я не буду говорить, что это неправильно для всех. Если кто-то хочет так делать, и его это устраивает, это его дело. Просто мне лично не нравится эта идея. Чтобы я захотел этим заниматься, должно было быть что-то ещё, что меня мотивировало бы. Так мы пришли к идее сделать это. Когда мы стали всё это обсуждать, первое, что я сказал, было: "Это самое интересное" — по крайней мере, для меня... Потому что мы не знали, что делают другие. Мы подумали: "Хорошо, давайте попробуем придадим этому процессу человеческий вид настолько, насколько это возможно".

Мы слышали снова и снова одну вещь, и она была для нас новостью: "Это лучшая встреча с группой, какая только возможна", потому что никто никогда не тратил время на это. Но мы этого не знали. Поэтому мы делали то, что, по нашему мнению, должны были делать. Так что невежество с нашей стороны в итоге привело к хорошему результату, как я думаю, потому что у нас не было никаких предвзятых представлений о том, какими эти встречи должны быть.

Когда к вам на улице подходит толпа людей, вы не можете обратиться к ним просто так, и это расстраивает. Но в данном случае всё организованно, и мы можем вести диалог, а для меня это и есть главное. Поэтому невозможность такого диалога меня расстраивает».




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