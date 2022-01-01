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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 65
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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W.A.S.P.

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10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах



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Blackie Lawless поделился впечатлениями о первых выступлениях после длительной паузы.




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