сегодня



Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»



Фронтмен W.A.S.P. Blackie Lawless, перенесший в августе две успешные операции по лечению двух грыж межпозвоночных дисков и перелома позвонка, рассказал о своём состоянии в новом интервью канадскому изданию The Metal Voice. На вопрос о том, как проходит его выздоровление, 67-летний музыкант ответил:



«Я на пути восстановления. Это был долгий путь. Пришлось иметь дело со сложными травмами... За годы нашей работы это довольно частое явление. У меня один и тот же ортопед уже более 30 лет, и я не шучу, в конце каждого тура я забираюсь к нему на стол и говорю: "Почините меня". Потому что у любого участника группы, который много выступает на сцене, бегает и ведёт довольно активный образ жизни, у любого спортсмена, любого танцора — у всех будут травмы, подобное случается, и это просто часть жизни. Но с такой сложной ситуацией я столкнулся впервые. И это был поучительный опыт. Это была борьба. Тут уж ничего не поделаешь. Но меня лечат, пожалуй, лучшие люди в стране. И я говорю об этом без тени иронии. Я имею в виду, что эти ребята просто потрясающие. И мы добиваемся того, что нам нужно. Так что, учитывая все обстоятельства, у нас всё хорошо.



Я перенёс две операции: первая была в середине августа, а вторая — через две недели. После этого наступает предварительный период заживления, который длится около четырёх недель. Затем нужно пройти курс физиотерапии, и вот тогда начинается настоящее веселье. Я не могу подобрать слов для этого, но все, кто когда-либо проходил серьёзную реабилитацию, знают, что это непросто.



Я всю жизнь был фанатом спортзала, я постоянно находился там. Но есть разница между тем, что вы делаете здесь, и тем, что вы делаете в тренажёрном зале, потому что когда вы в тренажёрном зале, вы обычно концентрируетесь на повторениях. Здесь же всё иначе. Это сочетание йоги, пилатеса и того, что вы обычно делаете в тренажёрном зале. При этом движения выполняются значительно медленнее. И они направлены на проработку конкретных мышц. Вы слышали выражение: "Вы задействуете мышцы, о которых даже не подозревали". Это действительно так. И особенно для того, кто в своей жизни много занимался в тренажёрном зале, начать использовать их так, как вы никогда раньше не использовали, — это, мягко говоря, очень впечатляющий опыт. И это во многом разочаровывает, потому что ты пытаешься сделать то, о чём раньше даже не задумывался, и это не всегда получается.



Одна из проблем, на которой мне нужно было акцентировать внимание, когда мы только начинали, — это концепция включения мышц, потому что когда случаются травмы, мышцы буквально уходят в спящий режим. Поэтому вся хитрость заключается в том, чтобы включить их так, чтобы они не чувствовали, что на них воздействуют. И, как я уже сказал, ребята, с которыми я работаю, — лучшие в стране. На самом деле интересно, что я смотрел "Monday Night Football" около шести недель назад, когда Аарон Роджерс порвал ахилл. Через 48 часов он был в той же больнице в Марина Дель Рей, где находился я, те же врачи работали над ним. А 10–12 дней назад я увидел по телевизору, как он бегает с мячом. Так что наука спортивной медицины гораздо более совершенна, чем обычная медицина. И она должна быть такой, потому что есть игроки или артисты, которые, в общем-то, должны вернуться на поле, потому что они приносят доход, и просто необходимо вернуть этих парней на поле.



И поэтому наука о спортивной медицине — простите за каламбур, но она передовая. И всем, у кого были травмы или что-то подобное, я настоятельно рекомендую обращаться именно к ней, а не к традиционной медицине».



Blackie Lawless также рассказал о трудностях во время европейского этапа мирового тура, посвящённого 40-летию W.A.S.P., который завершился 18 мая в Софии (Болгария) в спорткомплексе Universidada Sports Hall:



«Первым делом я начал посещать хиропрактиков, и они стали приходить на шоу. Если говорить в полном объёме, то 10 лет назад я сломал правую бедренную кость, и сломал её очень сильно.



Меня выкинуло из кузова грузовика, я упал на груду кирпичей и попал на два зазубренных ножа, и бедренная кость сломалась с правой стороны примерно на 5 см ниже бедра и разошлась по всей длине до самого колена. Это был очень неприятный перелом. Сейчас у меня там 45-сантиметровый титановый стержень, который будет со мной на протяжении всей жизни. Но после этого возникла проблема — на заживление ушло около года. После этого я девять лет носил в правом ботинке 6-миллиметровую стельку. Прошлым летом мы сделали компьютерную томографию, и разница между двумя ногами составила менее миллиметра, так что было решено, что мне больше не нужна эта стелька. Поэтому по совету врача я убрал её, что было большой ошибкой, потому что за эти девять лет организм компенсирует всё, что вы пытаетесь скорректировать, и в данном случае мой таз повернулся вперёд из-за ношения этой стельки. А когда я убрал её, тело не знало, что делать, и пыталось перестроиться.



В итоге моя спина стала прогибаться, и я пошёл к мануальным терапевтам. Мы приехали в Мадрид, в Испанию, и я оказался у мануального терапевта, и этот парень был невероятно сильным. Честно говоря, я думал, что меня схватила горилла. Он не говорил по-английски. Я пытался остановить этого парня, и мне приходилось буквально драться с ним, чтобы он отстал. в Итоге он повредил один из дисков в моей спине. А у меня никогда раньше не было повреждения диска, и я не знал, что такое нервная боль. Я слышал об этом, но пока не пройдёшь через это, не узнаешь, каково это. Боль идёт от поясницы вниз по ноге до лодыжки. И представьте себе... Лучше всего я могу описать это так: представьте себе самую сильную зубную боль, которую вы когда-либо испытывали. Но она идёт от поясницы вниз по ноге до лодыжки, и вы не можете это прекратить. Это мучительно до невозможности. Тогда мы нашли ещё одну клинику спортивной медицины в Берлине. Там меня начали лечить и делать эпидуральные анестезии. За время тура мне сделали восемь эпидуральных манипуляций, чтобы я смог продержаться в этом туре. Но мне было рекомендовано прекратить тур. А я очень не хотел этого делать.



Люди купили билеты, они долго ждали. Многие из них запланировали поездки. Я хотел сделать всё возможное, чтобы не нарушить эти планы. Не говоря уже о том, что это юбилейный тур. У меня он будет только один раз в жизни. И потом, в ситуации с COVID прошло три года, когда ничего не происходило. И, честно говоря, около 30 семей зависят от меня — и группа, и дорожная команда, и офисные работники, и все остальные. Нельзя же просто прийти к людям и сказать: "Знаете что? У меня болит спина. Я не хочу играть". Поэтому в Берлине мне посоветовали прекратить турне, и я спросил: "Насколько всё плохо? Вы занимайтесь своими делами, а я буду заниматься своими. Я буду меньше двигаться, а вы просто продолжайте". А мне сказали: "Нет, ты не понимаешь. Будет ещё хуже, если ты не остановишься". И я подумал: "Они слишком осторожны". В итоге у меня повреждение второго диска и перелом спины. И так мы проехали весь тур, за исключением последних пяти концертов. И последние пять концертов мне пришлось буквально сидеть на стуле, потому что я больше не мог стоять на ногах. Мы вернулись домой после тура, и я сразу же пошёл к ортопедам, и они сказали мне: "Ты должен сделать это, и ты должен сделать это сейчас, потому что если ты этого не сделаешь, то через месяц будешь сидеть в инвалидном кресле". И в течение двух недель я перенёс две серьёзные операции. Это привело нас практически к тому, к чему мы пришли сейчас. Так что хорошо, что всё наладилось.

Как я уже сказал, врачи, которые работали со мной, — лучшие в стране. Так что я очень им благодарен.



Но я уже проходил через физиотерапию. И это трудный путь. Потому что, как я уже сказал, будет больно. Тут уж ничего не поделаешь. Но это необходимо сделать, чтобы вернуться в форму, чтобы привести своё тело в порядок. Проблема заключалась в том, что когда я убрал стельку, мне нужно было вернуться к физиотерапии. Но никто не сказал мне об этом. Поэтому я дал свободу телу...



В тот момент оно было буквально потрясено. И тело бунтует в таких случаях, потому что пытается защитить себя. И это привело нас к этой ситуации. И как ни странно, всё это не связано с возрастом. Мы провели исследование плотности костей, всевозможные исследования. Всё на должном уровне. Это просто череда неудачных событий, как эффект домино».







+0 -0



просмотров: 393

