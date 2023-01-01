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Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США



Blackie Lawless прокомментировал недавно прошедший первый за десять лет тур по США:



«В моей жизни было много случаев, когда я находился между агонией и экстазом, много раз во время записи альбома, который имел для меня огромное значение, или тура, который был по-настоящему запоминающимся. Но турне по США, которое мы только что закончили, принесло мне такую радость, какой я не испытывал с момента первого тура, который мы провели в 84–85 годах. Когда тот первый тур закончился, я чувствовал себя как маленький ребёнок, у которого отобрали новую игрушку. Когда я встал за Элвиса [микрофонную стойку Blackie] в конце финала последнего шоу, я простоял за ней дольше, чем обычно. Я оставался в этой позе, казалось, целую вечность, и в моём сознании всё было как в тумане, и я прокручивал в голове все шоу, которые мы только что отыграли, и так отчаянно хотел, чтобы этот тур продолжался и продолжался. Я никогда раньше так сильно не хотел, чтобы что-то не заканчивалось... Даже больше, чем во время первого мирового турне в 84–85 годах.



У меня от рождения хорошая память, и когда я был за Элвисом, я мог видеть лица многих из вас, кто был на этих концертах. В одно мгновение они заполонили мою голову, и я хотел задержаться в этом месте.



Когда мы играли в Ryman Auditorium в Нэшвилле пару недель назад, это произвело на меня и на всю группу сильное впечатление. Мы знали, что стоим на священной земле. То место, где я стоял и пел, было именно тем местом, где лежало тело Лоретты Линн на её похоронах всего за пару недель до этого. Она была музыкальной королевой, она была настоящим величием — "Coal Miner's Daughter".



Это был очень эмоциональный для нас вечер, и с того момента и до конца тура мы все не переставали твердить о том, что совершенно не хотим, чтобы этот тур заканчивался. На этих шоу мы ощутили огромную любовь от всех вас, и она была настолько сильной, когда мы выходили на сцену, что казалось, будто мы можем разрезать её ножом. Что-то действительно особенное произошло между всеми вами и нами во время этого тура. Больше, чем я когда-либо испытывал за всю свою карьеру.



Кроме того, я должен уделить пару минут встрече с гостями. Я никогда не проводил их раньше. Особенно когда я мог вести реальный диалог с теми, кто присутствовал на них. За 30 с лишним встреч я узнал о ваших истинных чувствах больше, чем когда-либо прежде. Кто-то может сказать, что мне следовало начать проводить их несколько лет назад. Если бы я это сделал, вряд ли это имело бы тот же эффект, потому что то, что я слышал от вас, было накоплено за годы изучения вами текстов и возможности позволить ей говорить с вами, что может дать только время. Время, чтобы вы действительно задумались о том, как это повлияло на ваши жизни. Выражение ваших лиц, когда вы говорили, временами вызывало у меня фрустрацию, которую трудно описать, потому что простыми словами невозможно передать те неподдельные эмоции, которые я испытывал от многих из вас. И я должен был стать настоящим писателем!



Европейский этап мирового тура в честь 40-летия группы начинается 17 марта в Манчестере, Англия. Как и большинство концертов здесь, в США, Манчестер теперь отмечен двумя самыми красивыми словами в шоу-бизнесе — "Sold Out"».











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