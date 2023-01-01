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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 15
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W.A.S.P.

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30 янв 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США

20 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID

19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

8 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу

4 дек 2022 : 		 Drum-cam от W.A.S.P.

3 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»

24 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. о PMRC

14 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он

11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США



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Blackie Lawless прокомментировал недавно прошедший первый за десять лет тур по США:

«В моей жизни было много случаев, когда я находился между агонией и экстазом, много раз во время записи альбома, который имел для меня огромное значение, или тура, который был по-настоящему запоминающимся. Но турне по США, которое мы только что закончили, принесло мне такую радость, какой я не испытывал с момента первого тура, который мы провели в 84–85 годах. Когда тот первый тур закончился, я чувствовал себя как маленький ребёнок, у которого отобрали новую игрушку. Когда я встал за Элвиса [микрофонную стойку Blackie] в конце финала последнего шоу, я простоял за ней дольше, чем обычно. Я оставался в этой позе, казалось, целую вечность, и в моём сознании всё было как в тумане, и я прокручивал в голове все шоу, которые мы только что отыграли, и так отчаянно хотел, чтобы этот тур продолжался и продолжался. Я никогда раньше так сильно не хотел, чтобы что-то не заканчивалось... Даже больше, чем во время первого мирового турне в 84–85 годах.

У меня от рождения хорошая память, и когда я был за Элвисом, я мог видеть лица многих из вас, кто был на этих концертах. В одно мгновение они заполонили мою голову, и я хотел задержаться в этом месте.

Когда мы играли в Ryman Auditorium в Нэшвилле пару недель назад, это произвело на меня и на всю группу сильное впечатление. Мы знали, что стоим на священной земле. То место, где я стоял и пел, было именно тем местом, где лежало тело Лоретты Линн на её похоронах всего за пару недель до этого. Она была музыкальной королевой, она была настоящим величием — "Coal Miner's Daughter".

Это был очень эмоциональный для нас вечер, и с того момента и до конца тура мы все не переставали твердить о том, что совершенно не хотим, чтобы этот тур заканчивался. На этих шоу мы ощутили огромную любовь от всех вас, и она была настолько сильной, когда мы выходили на сцену, что казалось, будто мы можем разрезать её ножом. Что-то действительно особенное произошло между всеми вами и нами во время этого тура. Больше, чем я когда-либо испытывал за всю свою карьеру.

Кроме того, я должен уделить пару минут встрече с гостями. Я никогда не проводил их раньше. Особенно когда я мог вести реальный диалог с теми, кто присутствовал на них. За 30 с лишним встреч я узнал о ваших истинных чувствах больше, чем когда-либо прежде. Кто-то может сказать, что мне следовало начать проводить их несколько лет назад. Если бы я это сделал, вряд ли это имело бы тот же эффект, потому что то, что я слышал от вас, было накоплено за годы изучения вами текстов и возможности позволить ей говорить с вами, что может дать только время. Время, чтобы вы действительно задумались о том, как это повлияло на ваши жизни. Выражение ваших лиц, когда вы говорили, временами вызывало у меня фрустрацию, которую трудно описать, потому что простыми словами невозможно передать те неподдельные эмоции, которые я испытывал от многих из вас. И я должен был стать настоящим писателем!

Европейский этап мирового тура в честь 40-летия группы начинается 17 марта в Манчестере, Англия. Как и большинство концертов здесь, в США, Манчестер теперь отмечен двумя самыми красивыми словами в шоу-бизнесе — "Sold Out"».






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