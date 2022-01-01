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*CORONER начнут запись зимой 32
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W.A.S.P.

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10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?



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Концерт W.A.S.P. пятого ноября был свёрнут пожарной службой Далласа непосредственно перед выходом группы на сцену, так как в зал, рассчитанный почти на 2000 мест, было продано почти 1200 билетов больше. Планировалось, что на разогреве выступят MICHAEL SCHENKER GROUP и ARMORED SAINT.

В социальных сетях группы было опубликовано заявление промоутера, ответственного за концерт W.A.S.P. в Далласе:

«После того, как в Далласе улеглась пыль, мы хотели сделать уточняющее заявление, чтобы все знали, что Amplified Live не намеренно завышали продажи на шоу. Была допущена ошибка в сертификате вместимости площадки, который не включал всю площадь концертного зала под открытым небом. Когда был проведён ребрендинг заведения, им выдали новый сертификат с этим пробелом. Несмотря на то, что эта территория является местом проведения мероприятия, у пожарной службы Далласа не было другого выхода, кроме как свернуть шоу по этой причине, в связи с чем заведению будет выдан новый сертификат в кратчайшие сроки. Мы сожалеем о случившемся».

В воскресенье фронтмен W.A.S.P. Blackie Lawless в своем заявлении сообщил, что полицейское управление Далласа посоветовало ему, его коллегам по группе и команде «немедленно покинуть место проведения концерта, потому что они заявили, что не могут гарантировать безопасность». Далее он сказал, что «промоутеры не думали, что эта группа сможет продавать билеты в США. Однако это свидетельствует об абсолютной преданности наших поклонников здесь, в США».

Для этого шоу не была назначена новая дата, но Blackie пообещал:

«Мы обязательно вернёмся. Можете не сомневаться».

Всем присутствующим на концерте будет возвращена полная стоимость билетов.



The Dallas, TX promotor oversold tickets for the show tonight at Amplified Live. The Fire Marshall showed up & informed the promoter that the show would not happen unless they removed 600 people from the venue. The band deeply regrets the issues brought on by tonightвЂ™s promoter. pic.twitter.com/LYpTgDchhP






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