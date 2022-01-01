Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 15
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 10
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
*JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT 7
*Умер барабанщик DEAD KENNEDYS 6
*Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 15
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.
Показать далее
| - |

|||| 4 ноя 2022

Видео полного выступления W.A.S.P.



zoom
Видео полного выступления W.A.S.P., которое состоялось в House of Blues и Marquee Theatre, доступно для просмотра ниже.

Watch W.A.S.P. Perform






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 227

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом