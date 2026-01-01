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RACHEL BOLAN о работе с Эйсом Фрэйли



RACHEL BOLAN в недавнем интервью поговорил о своем гостевом участии в записи сольного альбома Ace Frehley 1989 года "Trouble Walkin'". Bolan, а также гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo и тогдашний вокалист SKID ROW Sebastian Bach записали для пластинки бэк-вокал. На альбоме также появился бывший барабанщик KISS Peter Criss. На вопрос, какие воспоминания о времени, проведенном рядом с легендарным гитаристом KISS, больше всего врезались ему в память, Rachel ответил:



«Когда мы в тот день приехали в студию, мы, кажется, уже были знакомы с Эйсом — до этого встретились с ним на студии MTV, где исполнили "Cold Gin". Он играл на акустической гитаре, и это было просто невероятно.



Тогда мой друг Richie Scarlet играл с Эйсом, и, кажется, они находились в Коннектикуте, как и мы. Он позвонил мне и сказал: "Эй, хватай ребят и приезжайте записать бэк-вокал для пары песен на новом альбоме Эйса". Я ответил: "Да не вопрос!" — причем сразу за всех.



Несколько человек из нас поехали туда. Захожу в студию, вижу Richie, обнялись, поговорили. Потом смотрю на пульт, а там сидит Eddie Kramer. Я вообще не знал, что именно он продюсирует этот альбом. Я подумал: "Ого..."



Потом слышу барабаны. Смотрю вокруг, пытаясь понять, кто играет. Уже не помню, кто тогда был барабанщиком в группе, но звук шел явно не от него. Заглядываю через стекло — а там за установкой сидит Peter Criss. Я просто не мог поверить своим глазам. Смотрю на Richie, потом на Snake'a, и думаю: "Вы что, издеваетесь? Peter Criss, Eddie Kramer, и нас пригласил сам Эйс. Это уже слишком!"



Самый смешной момент связан с Peter'ом, потому что он очень веселый парень. Мы только познакомились с ним. Я немного нервничал, был под впечатлением. Мы стояли вокруг одного микрофона в наушниках, а Эйс показывал нам партию: "I am trouble walkin'". Это была основная строчка песни.



И тут совершенно неожиданно Peter говорит: "Эйс, тебе надо изменить текст на 'I have trouble walking'". Я подумал: "Мне смеяться или не смеяться?" А потом Эйс сам расхохотался. И я такой: "А, ну тогда все нормально".



Но да, это воспоминание об Эйсе до сих пор стоит у меня перед глазами. И самое классное, что он прекрасно понимал шутку и смеялся вместе со всеми. Он сказал что-то вроде: "Да-да, у меня действительно проблемы с ходьбой". [Смеется]».







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