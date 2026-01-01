Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 40
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 40
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



7 июн 2026 : 		 RACHEL BOLAN о работе с Эйсом Фрэйли

4 июн 2026 : 		 Гитара Эйса Фрэйли ушла с молотка за 512 000 долларов

15 апр 2026 : 		 Гитара Эйса Фрейли может уйти за 600 000 долларов

13 апр 2026 : 		 Члены группы ACE FREHLEY почтили память босса

6 апр 2026 : 		 Гитарист ACE FREHLEY не согласен с барабанщиком

4 апр 2026 : 		 Барабанщик группы ACE FREHLEY: «Слишком рано играть музыку Эйса»

5 мар 2026 : 		 Участники группы ACE FREHLEY готовы к туру

26 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Видеть Эйса в гробу было душераздирающе!»

21 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»

11 дек 2025 : 		 JOHN 5 должен был быть на альбоме ACE FREHLEY

3 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»

1 дек 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и MICHAEL SWEET почтили память ACE FREHLEY

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RACHEL BOLAN о работе с Эйсом Фрэйли



zoom
RACHEL BOLAN в недавнем интервью поговорил о своем гостевом участии в записи сольного альбома Ace Frehley 1989 года "Trouble Walkin'". Bolan, а также гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo и тогдашний вокалист SKID ROW Sebastian Bach записали для пластинки бэк-вокал. На альбоме также появился бывший барабанщик KISS Peter Criss. На вопрос, какие воспоминания о времени, проведенном рядом с легендарным гитаристом KISS, больше всего врезались ему в память, Rachel ответил:

«Когда мы в тот день приехали в студию, мы, кажется, уже были знакомы с Эйсом — до этого встретились с ним на студии MTV, где исполнили "Cold Gin". Он играл на акустической гитаре, и это было просто невероятно.

Тогда мой друг Richie Scarlet играл с Эйсом, и, кажется, они находились в Коннектикуте, как и мы. Он позвонил мне и сказал: "Эй, хватай ребят и приезжайте записать бэк-вокал для пары песен на новом альбоме Эйса". Я ответил: "Да не вопрос!" — причем сразу за всех.

Несколько человек из нас поехали туда. Захожу в студию, вижу Richie, обнялись, поговорили. Потом смотрю на пульт, а там сидит Eddie Kramer. Я вообще не знал, что именно он продюсирует этот альбом. Я подумал: "Ого..."

Потом слышу барабаны. Смотрю вокруг, пытаясь понять, кто играет. Уже не помню, кто тогда был барабанщиком в группе, но звук шел явно не от него. Заглядываю через стекло — а там за установкой сидит Peter Criss. Я просто не мог поверить своим глазам. Смотрю на Richie, потом на Snake'a, и думаю: "Вы что, издеваетесь? Peter Criss, Eddie Kramer, и нас пригласил сам Эйс. Это уже слишком!"

Самый смешной момент связан с Peter'ом, потому что он очень веселый парень. Мы только познакомились с ним. Я немного нервничал, был под впечатлением. Мы стояли вокруг одного микрофона в наушниках, а Эйс показывал нам партию: "I am trouble walkin'". Это была основная строчка песни.

И тут совершенно неожиданно Peter говорит: "Эйс, тебе надо изменить текст на 'I have trouble walking'". Я подумал: "Мне смеяться или не смеяться?" А потом Эйс сам расхохотался. И я такой: "А, ну тогда все нормально".

Но да, это воспоминание об Эйсе до сих пор стоит у меня перед глазами. И самое классное, что он прекрасно понимал шутку и смеялся вместе со всеми. Он сказал что-то вроде: "Да-да, у меня действительно проблемы с ходьбой". [Смеется]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом