сегодня



Вокалист OVERKILL : «Мы не выносим грязное белье на публику»



Вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth был гостем программы "The Classic Metal Show" — небольшие выдержки доступны ниже.



О том, что все последние работы группы тепло принимаются критиками:



«Я думаю, что за 30 с лишним лет пребывания в этом деле мы всегда старались добиться успеха на высоком уровне и достичь его, но я согласен — похоже, что в этом составе есть отличная химия, и похоже, что мы получаем отличные результаты. Я не могу приписать это ни к чему другому, кроме как к этому, — есть ощущение, что всё работает, так зачем что-то менять, если ничего не сломано?»



О том, считает ли он, что последовательная работа, а не долгие перерывы между альбомами, принесли пользу группе:



«Есть две причины. Одна из причин в том, что мы на виду. Мы не на самой вершине, если говорить правильнее, мы где-то посередине и всё ещё боремся за своё пространство, и нам есть много чего сказать, чтобы оставаться на тех позициях, что у нас есть. Но всё это сохраняет статус честности. Именно из-за того, что ты на виду и в фокусе, пластинки, кажется, вылетают из нас по обычному графику, и я думаю, что для нас это хороший вариант. Я не знаю, помогает ли это процессу или непосредственно отвечает за недавний успех или за хорошую химию, но, конечно же, это помогает нам сосредоточиться».



О том, как он изменился за эти годы:



«Человек развивается. Это не обязательно означает, что цель становится другой, но я считаю, что внутренняя работа сама по себе совершенно иная. Есть нечто действительно подлинное и очаровательное в юношеском хаосе, когда ты пытаешься записать всё это на плёнку, но есть и очевидно хорошие результаты спустя столько лет, когда ты используешь грязное слово зрелости и эволюции, чтобы сказать: "Эй, я всё ещё могу записать на плёнку этот хаос, но мы можем сделать это более методично, хаос ради хаоса"».



О DVD "Live In Overhausen", на котором группа целиком отыграла первый и пятый альбомы:



«Ну мы заключили контракт на создание DVD. Были годовщины этих записей, одной было 30, другой — 25. Я помню, как сидел в гримёрке с D.D. [Verni] на фестивале в Бельгии, мы выпивали и говорили об этом. Он сказал: "А как насчёт одной?" Я ответил: "Ну а как насчёт сразу двух?" И он согласился. Мы те ещё глубокие мыслители (смеётся). Я к тому, что название группы — OVERKILL — давайте удвоим. Помню, в тот же день заходил один из парней из Nuclear Blast, и мы сказали ему: "Эй, у нас есть идея для DVD" и представили её. Его глаза выпучились от удивления, и он ответил: "Два сразу? Это чертовски здорово! Никто не делает два!" И я ответил: "В том-то и дело". Просто это казалось правильным».



О том, каково было вернуться к менее известному материалу из тех двух альбомов:



«Песни пришли и ушли из нашего сета. Это как классический OVERKILL — я думаю, что это четыре или пять изменений, что были за нашу карьеру: "Fuck You", "Elimination", "Rotten To The Core", может быть, пара других. Но другие песни дрейфуют туда-сюда, так что я был знаком с девяносто процентами, как и другие чуваки, потому что они играли "Blood And Iron" из "Feel The Fire". Мы иногда играем "Nice Day For A Funeral" из "Horrorscope". Но я думаю, что героем дня был Eddy. Он сел за ударные именно потому, что Ron Lipnicki, наш барабанщик в то время, сказал: "Я не могу этого сделать. Я не могу поехать с вами". Так что он действительно был в центре внимания всех нас, потому что он должен был выучить обе пластинки. Я думаю, что мы сконцентрировались на том, чтобы он выучил всё, и только увеличили скорости!»



О том, почему Bobby Gustafson так расстроен этим релизом:



«Знаешь, я не думаю, что смогу говорить об этом. Безусловно, я знаю об этом, и мы всегда публично желали Bobby всего самого лучшего и говорили, что он сыграл важную роль в том, чтобы помочь этой группе подняться на новый уровень. В этом нет сомнений. Но это не моя проблема. Я могу только сделать это моей проблемой (смеётся). Если это, чёрт возьми, не моя проблема, то меня это не волнует. Мне нравится говорить так, когда дело доходит до чего-то подобного. Это всего лишь побочная сторона, мы выросли в Нью-Джерси и в районе Нью-Йорка. Мы американцы второго поколения... И это было очень просто — чему ты научился в детстве: много работай и держи свой грёбаный рот на замке. В какой-то степени вот почему OVERKILL — или эта версия OVERKILL — никогда не выносила на публику своё грязное белье. Я всегда готов решать проблемы, но не на публике. Я просто не считаю это правильным. До сих пор это была чистая группа, и я бы предпочёл, чтобы так и оставалось дальше».















+5 -0



просмотров: 454