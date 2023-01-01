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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 60
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Overkill

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Профессиональное видео с выступления OVERKILL



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Профессиональное видео с выступления OVERKILL, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Al Parque в Parque Metropolitano Simón Bolívar, Bogotá, Colombia, доступно для просмотра ниже:

01. Scorched 0:00
02. Bring Me The Night 4:06
03. Electric Rattlesnake 8:07
04. Hello From The Gutter 14:36
05. Coma 18:52
06. The Surgeon 23:50
07. Ironbound 30:30
08. Elimination 37:49

Encore:

09. Horrorscope 43:32
10. Rotten To The Core 48:54
11. Fuck You 54:09




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