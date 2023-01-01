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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 73
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Overkill

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15 мар 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

11 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»

27 янв 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

24 янв 2023 : 		 Новый сингл OVERKILL выйдет в январе

3 янв 2023 : 		 Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL

14 дек 2022 : 		 OVERKILL исполнили новую песню

11 дек 2022 : 		 Название нового альбома OVERKILL

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной
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Новая песня OVERKILL



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"Wicked Place", новая песня группы OVERKILL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Scorched", выход которого запланирован на 14 апреля на Nuclear Blast Records:

01. Scorched
02. Goin' Home
03. The Surgeon
04. Twist Of The Wick
05. Wicked Place
06. Won't Be Comin Back
07. Fever
08. Harder They Fall
09. Know Her Name
10. Bag O' Bones




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