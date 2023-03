сегодня



Новая песня OVERKILL



"Wicked Place", новая песня группы OVERKILL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Scorched", выход которого запланирован на 14 апреля на Nuclear Blast Records:



01. Scorched

02. Goin' Home

03. The Surgeon

04. Twist Of The Wick

05. Wicked Place

06. Won't Be Comin Back

07. Fever

08. Harder They Fall

09. Know Her Name

10. Bag O' Bones







