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Overkill

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Никакого OVERKILL до 2026



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В рамках недавней беседы у Bobby "Blitz" Ellsworth спросили, когда поклонникам стоит ждать новой музыки от OVERKILL:

«Ну, нам просто нужно уложиться во временные рамки. Мы рассматриваем, я полагаю, большую часть первой половины 2025 года в качестве периода для сочинения. И, вероятно, запись к концу 2025 года, а затем релиз в 2026 году. Сейчас я не знаю, с кем мы будем выпускать альбом — то есть, я предполагаю, что это будет Nuclear Blast; ведь у них есть еще один вариант. Нет никакого направления, которое мы рассматриваем».




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12 сен 2024
olly71
вот какой смысл херачить абсолютно одинаковые альбомы со скоростью пулемёта во времена когда физические носители не приносят заработка.
Like!1
12 сен 2024
Corpsegrinder04
olly71, справедливости ради, альбомы 2003-2017 очень даже не плохи, учитывая весь скам записанный со времён Хоррорскоупа. А так да, соглашусь, нахуярили альбомов на 100 лет вперёд. У меня до сих пор в топ прослушивании , в машине их двухсидишный сборник 2002 года Hello From The Gutter. Вот там по сути всё лучшее из их творчества до 21века.

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