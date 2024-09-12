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Никакого OVERKILL до 2026



В рамках недавней беседы у Bobby "Blitz" Ellsworth спросили, когда поклонникам стоит ждать новой музыки от OVERKILL:



«Ну, нам просто нужно уложиться во временные рамки. Мы рассматриваем, я полагаю, большую часть первой половины 2025 года в качестве периода для сочинения. И, вероятно, запись к концу 2025 года, а затем релиз в 2026 году. Сейчас я не знаю, с кем мы будем выпускать альбом — то есть, я предполагаю, что это будет Nuclear Blast; ведь у них есть еще один вариант. Нет никакого направления, которое мы рассматриваем».







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