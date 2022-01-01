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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Overkill

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11 дек 2022 : 		 Название нового альбома OVERKILL

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме
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Название нового альбома OVERKILL



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OVERKILL сообщили о том, что новый альбом получил название "Scorched" и будет выпущен в следующем году.






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