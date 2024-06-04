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*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
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Overkill

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OVERKILL в 4К



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Видео полного выступления OVERKILL, состоявшегося 31 мая в Mickey's Black Box, Lititz, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.




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4 июн 2024
Corpsegrinder04
Вот что метла Creeping Death на концертах загоняет, что Overkill - Elimination. Ну нелепо звучит же на таких скоростях. Весь кач теряется.

просмотров: 351

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