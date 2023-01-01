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*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Overkill

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18 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

25 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL — о турах в наше время

16 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы

14 апр 2023 : 		 Новое видео OVERKILL

8 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «На данный момент я не планирую уходить на покой»

15 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»

15 мар 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

11 мар 2023 : 		 Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»

27 янв 2023 : 		 Новая песня OVERKILL

24 янв 2023 : 		 Новый сингл OVERKILL выйдет в январе

3 янв 2023 : 		 Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL

14 дек 2022 : 		 OVERKILL исполнили новую песню

11 дек 2022 : 		 Название нового альбома OVERKILL

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»
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Профессиональное видео с выступления OVERKILL



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Профессиональное видео с выступления OVERKILL, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

OVERKILL Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Streaming




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