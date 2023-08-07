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OVERKILL выступили на парковке



Видео с выступления OVERKILL, которое состоялось в секторе G на парковке у MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, где проходили выступления METALLICA, доступно для просмотра ниже.















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