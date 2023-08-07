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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
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Overkill

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OVERKILL выступили на парковке



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Видео с выступления OVERKILL, которое состоялось в секторе G на парковке у MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, где проходили выступления METALLICA, доступно для просмотра ниже.








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7 авг 2023
R
Rutger
Не припомню такого... Смердов не пускают в дом, выступают на коврике перед дверью? Выглядит унизительно.

просмотров: 472

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