13 сен 2024



Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL



Видео с выступления OVERKILL, состоявшегося девятого сентября в Collosseum Club, Košice, Slovakia, в котором принимал участие бывший басист KREATOR Christian "Speesy" Giesler, подменивший D.D. Verni, доступно для просмотра ниже.







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