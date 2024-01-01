Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 46
*Попробуй Элтона Джона на вкус 37
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 20
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 19
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 18
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 46
*Попробуй Элтона Джона на вкус 37
*Лидер ACCEPT женился! 35
[= ||| все новости группы



*

Overkill

*



13 сен 2024 : 		 Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL

12 сен 2024 : 		 Никакого OVERKILL до 2026

4 сен 2024 : 		 OVERKILL сыграли с новым барабанщиком

24 авг 2024 : 		 Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL

5 авг 2024 : 		 OVERKILL покидает барабанщик

31 июл 2024 : 		 OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов

4 июн 2024 : 		 OVERKILL в 4К

21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

11 апр 2024 : 		 OVERKILL репетируют с DAVID ELLEFSON

31 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о концертах с OVERKILL

13 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур

29 янв 2024 : 		 Вокалист OVERKILL о последнем альбоме

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

24 авг 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о том, как COVID повлиял на его здоровье

7 авг 2023 : 		 OVERKILL выступили на парковке

20 июл 2023 : 		 Видео полного выступления OVERKILL

15 июл 2023 : 		 OVERKILL открыли тур

13 июл 2023 : 		 Фронтмен OVERKILL — о том, когда пора закругляться

10 июл 2023 : 		 Фронтмен OVERKILL назвал лучший альбом METALLICA

18 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

25 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL — о турах в наше время

16 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы

14 апр 2023 : 		 Новое видео OVERKILL
Показать далее
| - |

|||| 13 сен 2024

Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL



zoom
Видео с выступления OVERKILL, состоявшегося девятого сентября в Collosseum Club, Košice, Slovakia, в котором принимал участие бывший басист KREATOR Christian "Speesy" Giesler, подменивший D.D. Verni, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 202

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом