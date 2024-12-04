сегодня



JASON BITTNER об уходе из OVERKILL



Барабанщик SHADOWS FALL Jason Bittner в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что стало причиной для создания супергруппы CATEGORY 7:



«Если говорить откровенно, то толчком для меня послужила моя неудовлетворенность своей ролью в OVERKILL. Я не был счастлив в группе уже около двух долбаных лет. То, что я ушел, не стало сюрпризом. Я был недоволен уже давно, но я командный игрок. Я не люблю бросать работу. Я люблю ребят из OVERKILL в личном плане. Так что я просто держался на плаву, но я не был счастлив в карьере, скажем так, в рамках этой группы. Я не был полноценным членом OVERKILL. Для меня это самое главное, чтобы продолжать заниматься музыкой на данном этапе моей жизни. Поэтому для того, чтобы SHADOWS FALL снова были вместе, я на 20 процентов являюсь их владельцем. Я участвую в принятии решений. Нет такого, что меня просто уведомляют о том, что происходит. Я это ненавижу. Я Козерог. Я не могу смириться с этим дерьмом.



За всю мою карьеру, по большей части, даже в самом начале, все группы либо создавались лично мной, либо я помогал собрать ребят вместе, либо это всегда был просто девиз «один за всех, все за одного». OVERKILL была единственной группой, в которой я играл в качестве наемного работника. Исключением были ANTHRAX, но с ANTHRAX я был только гастролирующим участником, и с PRONG — только гастролирующим. Это совершенно другое, понимать надо! Совсем не то же самое, что быть "в группе". Даже когда я был в FLOTSAM AND JETSAM, я был 20-процентным полноценным участником. Я участвовал в принятии решений. Так что семь с половиной лет в OVERKILL для меня были долгим сроком.



Я люблю ребят, я был командным игроком, я не собирался уходить, но я был неудовлетворен и искал что-то другое на стороне. Всю свою карьеру я всегда держал ухо востро и всегда был в курсе того, что происходит, например, «О, эй, кто-то кого-то ищет». Не то чтобы я был каким-то дезертиром или что-то подобное, но в последние несколько лет у меня было много свободного времени. Так что все проекты, где я могу поучаствовать, поиграть, быть их частью, я с радостью принимаю. Но на какое-то время с OVERKILL я перестал себя так вести. Я такой: «Ладно, это место крутое. Теперь я не ищу ничего другого». Но через некоторое время я передумал: „Ладно, мне нужна другая отдушина“».



Когда интервьюер поинтересовался у Bittner'а точными причинами его неудовлетворенности своей ролью в OVERKILL и тем, хотел ли он «больше участвовать в творческом процессе», Jason сказал:



«Немного. Для меня это определённо было больше связано с тем, чтобы мне просто честно заплатили за мое время... Как я уже сказал, никакой вражды нет. Буквально на днях я сходил на концерт и повидался со всеми. OVERKILL играли рядом, я пошел, постучал в автобус, Blitz открыл дверь: «Эй, ты придешь сегодня вечером?» «Да». «Хорошо. Проходи». Он крепко обнял меня, как я и предполагал. Я обнял его девушку. Я поздоровался с парой знакомых членов команды. Я вошел внутрь и обнял всех. D.D. [Verni, басист OVERKILL] подошел и хлопнул меня по плечу. Наш разлад не имеет никакого отношения к нашей личной жизни. Это просто бизнес.



Какое-то время всё было хорошо, но мне нужно было быть доступным для групп, в которых я состою и в которых я полноценный участник. Вот в чем дело. Я больше не мог быть привязан к OVERKILL, чтобы быть их барабанщиком и только их барабанщиком, и «вот расписание на год, и ты должен подогнать все свои дела под этот график». Не-а, так не пойдет.



И я знаю, что люди уже пишут: «Да, но SHADOWS FALL не гастролируют так часто, как OVERKILL», бла-бла-бла. Да, это правда — сущая правда. Но не забывайте, что у меня есть еще одна группа, CATEGORY 7. Если сложить обе команды, то я буду работать не меньше. И самое главное - не стоит забывать о том, что я могу отыграть пять концертов с SHADOWS FALL и заработать больше денег, чем за 30 концертов с OVERKILL».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 140

