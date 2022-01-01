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D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL



D. D. VERNI в рамках недавнего интервью рассказал о прогрессе с новым материалом OVERKILL:



«Все барабаны готовы. Все гитары готовы. Мне ещё нужно записать бас. Blitz [Bobby Ellsworth, вокалист OVERKILL] должен заняться вокалом. Но я почти всё сочинил, когда мы отправились в тур перед COVID, потому что именно тогда мы находились в нашем цикле. Так что моя часть — музыка к альбому — была практически готова. У меня оставалось две песни, которые я должен был сделать, когда вернусь домой. Потому что именно на этом этапе мы должны были находиться, так как альбом должен был выйти осенью того года или позднее. Но потом мы решили: "У нас есть ещё немного времени". А затем у нас появилось ещё больше свободного времени.



Это было забавно, потому что обычно я записываю всё дома, все песни, отправляю их ребятам, они разучивают материал на демо, а потом мы собираемся вместе и играем. А потом мы решаем: "Может быть, это должно быть быстрее или медленнее" — мы работаем над этим, пока в комнате не станет комфортно. Но мы не могли этого делать из-за COVID. Но теперь, когда прошло столько времени, мы могли бы это сделать. Так что я не знаю точно... Эта пластинка всё равно будет немного странной, потому что она была сделана дистанционно — вся. Мы собираемся выпустить альбом с песнями, которые мы ни разу не играли вместе в одной комнате!»













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