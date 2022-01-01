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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Overkill

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2 апр 2022 : 		 D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL

18 мар 2022 : 		 OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите

8 мар 2022 : 		 OVERKILL открыли тур

18 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL

4 ноя 2021 : 		 PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL

15 сен 2021 : 		 Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»

27 авг 2021 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью

13 авг 2021 : 		 Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

31 май 2021 : 		 Вокалист OVERKILL — о новом диске

11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме

5 мар 2019 : 		 Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»

24 фев 2019 : 		 Новое видео OVERKILL
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D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL



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D. D. VERNI в рамках недавнего интервью рассказал о прогрессе с новым материалом OVERKILL:

«Все барабаны готовы. Все гитары готовы. Мне ещё нужно записать бас. Blitz [Bobby Ellsworth, вокалист OVERKILL] должен заняться вокалом. Но я почти всё сочинил, когда мы отправились в тур перед COVID, потому что именно тогда мы находились в нашем цикле. Так что моя часть — музыка к альбому — была практически готова. У меня оставалось две песни, которые я должен был сделать, когда вернусь домой. Потому что именно на этом этапе мы должны были находиться, так как альбом должен был выйти осенью того года или позднее. Но потом мы решили: "У нас есть ещё немного времени". А затем у нас появилось ещё больше свободного времени.

Это было забавно, потому что обычно я записываю всё дома, все песни, отправляю их ребятам, они разучивают материал на демо, а потом мы собираемся вместе и играем. А потом мы решаем: "Может быть, это должно быть быстрее или медленнее" — мы работаем над этим, пока в комнате не станет комфортно. Но мы не могли этого делать из-за COVID. Но теперь, когда прошло столько времени, мы могли бы это сделать. Так что я не знаю точно... Эта пластинка всё равно будет немного странной, потому что она была сделана дистанционно — вся. Мы собираемся выпустить альбом с песнями, которые мы ни разу не играли вместе в одной комнате!»

D.D. VERNI Says Upcoming OVERKILL Album Will Be





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