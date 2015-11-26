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Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL



Барабанщики STYX и OVERKILL Todd Sucherman и Jason Bittner объединились для ударного дуэта — смотрите видео!

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