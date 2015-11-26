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Фильм-биография KISS выйдет на Netflix
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все новости группы
Overkill
США
Thrash Metal
http://www.wreckingcrew.com
Myspace:
http://www.myspace.com/overkill
Facebook:
https://www.facebook.com/OverkillWreckingCrew
11 май 2021
:
Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL
14 янв 2021
:
Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»
30 ноя 2020
:
OVERKILL завершили запись ударных
25 окт 2020
:
OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты
16 сен 2020
:
OVERKILL приступили к записи
4 авг 2020
:
OVERKILL работают над новым материалом
26 июн 2020
:
Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»
11 июн 2020
:
Новый альбом OVERKILL выйдет весной
28 май 2020
:
Вокалист OVERKILL полон оптимизма
10 май 2020
:
Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине
30 апр 2020
:
У OVERKILL есть демо новых песен
12 мар 2020
:
Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»
26 фев 2020
:
Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»
10 окт 2019
:
Фронтмен OVERKILL о новом альбоме
5 мар 2019
:
Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»
24 фев 2019
:
Новое видео OVERKILL
24 янв 2019
:
OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья
18 янв 2019
:
Видео с текстом от OVERKILL
11 янв 2019
:
Документальный фильм от OVERKILL
15 дек 2018
:
Видео с текстом от OVERKILL
29 ноя 2018
:
Новый альбом OVERKILL выйдет зимой
4 июн 2018
:
OVERKILL приступили к записи
14 май 2018
:
Концертное видео OVERKILL
4 май 2018
:
Новый альбом OVERKILL выйдет зимой
22 апр 2018
:
Видео из концертного DVD OVERKILL
14 апр 2018
:
Трейлер нового релиза OVERKILL
10 апр 2018
:
Басист OVERKILL выпускает сольник
29 мар 2018
:
Трейлер нового релиза OVERKILL
19 мар 2018
:
Бывший гитарист OVERKILL: «Их новый DVD просто кусок дерьма!»
18 мар 2018
:
Концертное видео OVERKILL
12 фев 2018
:
Вокалист OVERKILL о решении SLAYER уйти
11 фев 2018
:
OVERKILL работают над новым диском
15 авг 2017
:
Гитарист GRIP INC. присоединился на сцене к OVERKILL
5 май 2017
:
Барабанщик SHADOWS FALL и FLOTSAM AND JETSAM в OVERKILL
24 мар 2017
:
Вокалист OVERKILL о том, почему RON LIPNICKI не ездит в тур
17 мар 2017
:
Новое видео OVERKILL
16 фев 2017
:
Видео с выступления OVERKILL
4 фев 2017
:
Новое видео OVERKILL
27 янв 2017
:
Вокалист OVERKILL: «Я интересуюсь политикой, но петь про неё не хочу»
22 дек 2016
:
Новое видео OVERKILL
15 дек 2016
:
Трейлер нового альбома OVERKILL
8 дек 2016
:
Трейлер нового альбома OVERKILL
1 дек 2016
:
Трейлер нового альбома OVERKILL
22 ноя 2016
:
Гитарист GRIP INC. о выступлении с OVERKILL
16 ноя 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL
10 ноя 2016
:
WALDEMAR SORYCHTA дебютировал в OVERKILL
19 окт 2016
:
Видео с текстом от OVERKILL
20 сен 2016
:
Фрагмент новой песни OVERKILL
13 авг 2016
:
Новый альбом OVERKILL выйдет осенью
19 июл 2016
:
Видео с выступления OVERKILL
3 июл 2016
:
Фронтмен OVERKILL считает, что Интернет скоро убьёт металл-сцену
4 июн 2016
:
Вокалист OVERKILL: "Мы - простые работяги!"
24 май 2016
:
Обучающее видео от гитариста OVERKILL
20 апр 2016
:
OVERKILL начнут запись ударных в мае
19 апр 2016
:
Видео с выступления OVERKILL
16 апр 2016
:
OVERKILL запишут сегодняшний концерт для DVD
22 мар 2016
:
У OVERKILL уже есть одиннадцать песен
18 ноя 2015
:
Вокалист OVERKILL о песне, изменившей его жизнь
6 ноя 2015
:
OVERKILL исполнят целиком 'Horrorscope' и 'Feel The Fire'
11 окт 2015
:
Вокалист OVERKILL знает, что ждут от группы слушатели
25 сен 2015
:
OVERKILL начали работу над новым материалом
14 июл 2015
:
Бокс-сет OVERKILL выйдет в сентябре
28 май 2015
:
Профессиональное видео с выступления OVERKILL
3 апр 2015
:
Вокалист OVERKILL опроверг слухи о том, что был при смерти после инсульта
28 мар 2015
:
OVERKILL на NUCLEAR BLAST
13 мар 2015
:
Видео с выступления OVERKILL
30 янв 2015
:
Концертное видео OVERKILL
2 дек 2014
:
В автобусе с OVERKILL
25 сен 2014
:
Видео с выступления OVERKILL
11 авг 2014
:
Видео с выступления OVERKILL
21 июл 2014
:
Новое видео OVERKILL
19 июл 2014
:
Студийное видео OVERKILL
2 июл 2014
:
Новое видео OVERKILL
25 июн 2014
:
Видео с текстом от OVERKILL
3 июн 2014
:
Новый альбом OVERKILL выйдет в июле
27 май 2014
:
Новый альбом OVERKILL выйдет в бокс-сете
4 апр 2014
:
Видео с выступления OVERKILL
22 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL
16 мар 2014
:
Название нового альбома OVERKILL
11 фев 2014
:
Название трех песен OVERKILL
21 янв 2014
:
Вокал для нового альбома OVERKILL будет записан в феврале
15 янв 2014
:
Выход нового альбома OVERKILL отложен
14 ноя 2013
:
Вокал для нового альбома OVERKILL готов на 80%
31 авг 2013
:
OVERKILL начнут запись в понедельник
23 июл 2013
:
Новый альбом OVERKILL выйдет в марте
19 мар 2013
:
'Live From Oz' OVERKILL выйдет на виниле
16 мар 2013
:
OVERKILL выпустят туровое издание 'The Electric Age'
17 фев 2013
:
OVERKILL объясняют отмену концерта
14 фев 2013
:
Вокалист OVERKILL: "Название нашей группы оправдывает себя"
10 окт 2012
:
Видео с выступления OVERKILL
5 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления OVERKILL
5 май 2012
:
Видео с выступления OVERKILL
5 апр 2012
:
Новое видео OVERKILL
22 мар 2012
:
Видео с текстом от OVERKILL
24 фев 2012
:
Новая песня OVERKILL
10 фев 2012
:
Видео OVERKILL с круиза '70000 Tons Of Metal'
23 янв 2012
:
Обложка нового альбома OVERKILL
21 июл 2011
:
OVERKILL не поедут в тур с ANTHRAX, TESTAMENT
27 июн 2011
:
Видео с выступления OVERKILL
22 мар 2011
:
Видео с выступления OVERKILL
12 мар 2011
:
Видео с выступления OVERKILL
20 ноя 2010
:
Видео с концерта OVERKILL
7 авг 2010
:
Переиздания от OVERKILL
26 июл 2010
:
Профессиональные съемки с выступления OVERKILL
12 фев 2010
:
Новое видео OVERKILL
18 янв 2010
:
Новые песни OVERKILL
3 ноя 2009
:
OVERKILL подписали контракт с Nuclear Blast Records
18 май 2009
:
Классические альбомы OVERKILL вышли на виниле
1 апр 2009
:
OVERKILL наняли Peter'a Tägtgren'a для сведения нового альбома
28 ноя 2007
:
OVERKILL выпустят новый DVD в феврале
8 окт 2007
:
Детали бонус-DVD к новому альбому OVERKILL
17 сен 2007
:
OVERKILL: DVD "Live: Wrecking Everything" будет переиздан
6 сен 2007
:
Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL
13 авг 2007
:
В первой версии нового альбома OVERKILL будет DVD
21 май 2007
:
Объявлены названия новых песен OVERKILL
25 июл 2006
:
Новый альбом OVERKILL почти готов
18 сен 2002
:
Найден продюссер у OVERKILL
16 июл 2002
:
Overkill – У Bobby “Blitz” Ellsworth-a проблемы со здоровьем.
сегодня
Дуэт барабанщиков STYX и
OVERKILL
Барабанщики STYX и OVERKILL Todd Sucherman и Jason Bittner объединились для ударного дуэта — смотрите видео!
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timekiller61
11 май 2021, 11:49
1 июл. 2020 видео старое.
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timekiller61
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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