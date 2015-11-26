Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

Вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth ответил на вопрос, что он думает относительно драйв-ин-концертов:
«Кто-то мне об этом сказал. Это не было подано серьёзным образом типа "у меня есть варианты" — просто как повод к размышлению. Но для меня это как-то мимо. Мне всё равно, что люди думают, и я не считаю, что это необходимость для OVERKILL или для жанра в целом. И я говорю о своём видении — я не думаю за других.
Я считаю, что то, что позволяет существовать OVERKILL, — это очень тесные взаимоотношения с аудиторией. Невозможно представить концерты OVERKILL без зрителей. Многие концерты не представишь в таком виде — например, концерт SLAYER. Аудитория всегда является ещё одним из участников группы — в нашем случае шестым, в случае SLAYER — пятым. Без этого участника всё пустое. Да, выступление ты можешь посмотреть, но что делать с энергетикой, которую даёт группе зритель, и группа отдаёт зрителю — это то, что и делает трэш-металл таким взрывным или уникальным внутри себя, потому что тут невозможно работать под фанеру».
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