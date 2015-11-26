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Overkill

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26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме

5 мар 2019 : 		 Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»

24 фев 2019 : 		 Новое видео OVERKILL

24 янв 2019 : 		 OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

11 янв 2019 : 		 Документальный фильм от OVERKILL

15 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

4 июн 2018 : 		 OVERKILL приступили к записи

14 май 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

4 май 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

22 апр 2018 : 		 Видео из концертного DVD OVERKILL

14 апр 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

10 апр 2018 : 		 Басист OVERKILL выпускает сольник

29 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

19 мар 2018 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Их новый DVD просто кусок дерьма!»

18 мар 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

12 фев 2018 : 		 Вокалист OVERKILL о решении SLAYER уйти

11 фев 2018 : 		 OVERKILL работают над новым диском
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Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»



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Вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth ответил на вопрос, что он думает относительно драйв-ин-концертов:

«Кто-то мне об этом сказал. Это не было подано серьёзным образом типа "у меня есть варианты" — просто как повод к размышлению. Но для меня это как-то мимо. Мне всё равно, что люди думают, и я не считаю, что это необходимость для OVERKILL или для жанра в целом. И я говорю о своём видении — я не думаю за других.

Я считаю, что то, что позволяет существовать OVERKILL, — это очень тесные взаимоотношения с аудиторией. Невозможно представить концерты OVERKILL без зрителей. Многие концерты не представишь в таком виде — например, концерт SLAYER. Аудитория всегда является ещё одним из участников группы — в нашем случае шестым, в случае SLAYER — пятым. Без этого участника всё пустое. Да, выступление ты можешь посмотреть, но что делать с энергетикой, которую даёт группе зритель, и группа отдаёт зрителю — это то, что и делает трэш-металл таким взрывным или уникальным внутри себя, потому что тут невозможно работать под фанеру».

OVERKILL





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