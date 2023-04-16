Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы
В новом интервью Алексу Стояновичу из Metal Master Kingdom фронтмена OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth'а спросили, придерживается ли он режима тренировок и плана питания, чтобы оставаться в такой прекрасной физической форме. Певец, которому в прошлом месяце исполнилось 63 года, ответил:
«Я уже не в той форме, в которой был до 60 лет. [Смеётся]. Но у меня пока ещё нет «спасательного круга» на талии.
У меня упрощённый взгляд на вещи, и он заключается в том, что я много чего делаю — я сам себе хозяин; я сам всё делаю по дому. Раньше я отапливал свой дом дровами; именно тогда я начал приобретать такое телосложение. Так что я валил дерево, распиливал его на кругляки, раскалывал эти кругляки на дрова. В октябре заготавливаешь 25 кубов дров, и у тебя всё болит и печёт. Так получилось, что это благотворно повлияло на гастроли. Другое дело, что я не люблю фастфуд, просто не люблю. Все ходят в Макдональдс, а я считаю, что это не моё. Я лучше съем пиццы, потому что для меня в какой-то степени она кажется более полезной, на неё можно сверху положить перец. В прошлом я поднимал тяжести, и у меня есть тренажёрный зал. У меня есть тренажёр Bowflex; это что-то вроде тренажёра на растяжение. Так что я могу заниматься чем-то подобным. И я делаю это больше для успокоения. Я всегда разводил собак. Я всегда жил в лесу. Я жил в горах. Так что это просто мой образ жизни».
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Так что неудивительно, что Бобби в такой форме, он фору молодым даст.
В моих планах выйти на пенсию и уехать жить за город. Жить в миллионике не для меня, особенно в многоэтажках (человейниках). Что не говори, но даже колоть дрова, косить траву, постоянно что то делать по дому это лучше чем жить в многоквартирном доме где есть:
Газ, телефон, горячая вода,
Радиоточка, пол – паркет,
Санузел раздельный, дом кирпичный,
Одна семья, две семьи, три семьи…
Много подсобных помещений, : газ, телефон, горячая вода.....)))
P.S. "Бошетунмай" - офигенная песня, вспомнил сразу и Москву, и здание Мосгаза, КЗ "Плутон" рядом с ним, куда ходил на концерты и однажды вернулся с одного из них с чужим пиджаком...
Второй раз я бы не стал уже так опрометчиво поступать.