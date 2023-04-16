16 апр 2023



Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы



В новом интервью Алексу Стояновичу из Metal Master Kingdom фронтмена OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth'а спросили, придерживается ли он режима тренировок и плана питания, чтобы оставаться в такой прекрасной физической форме. Певец, которому в прошлом месяце исполнилось 63 года, ответил:



«Я уже не в той форме, в которой был до 60 лет. [Смеётся]. Но у меня пока ещё нет «спасательного круга» на талии.



У меня упрощённый взгляд на вещи, и он заключается в том, что я много чего делаю — я сам себе хозяин; я сам всё делаю по дому. Раньше я отапливал свой дом дровами; именно тогда я начал приобретать такое телосложение. Так что я валил дерево, распиливал его на кругляки, раскалывал эти кругляки на дрова. В октябре заготавливаешь 25 кубов дров, и у тебя всё болит и печёт. Так получилось, что это благотворно повлияло на гастроли. Другое дело, что я не люблю фастфуд, просто не люблю. Все ходят в Макдональдс, а я считаю, что это не моё. Я лучше съем пиццы, потому что для меня в какой-то степени она кажется более полезной, на неё можно сверху положить перец. В прошлом я поднимал тяжести, и у меня есть тренажёрный зал. У меня есть тренажёр Bowflex; это что-то вроде тренажёра на растяжение. Так что я могу заниматься чем-то подобным. И я делаю это больше для успокоения. Я всегда разводил собак. Я всегда жил в лесу. Я жил в горах. Так что это просто мой образ жизни».











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