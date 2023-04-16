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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 72
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
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*

Overkill

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|||| 16 апр 2023

Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы



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В новом интервью Алексу Стояновичу из Metal Master Kingdom фронтмена OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth'а спросили, придерживается ли он режима тренировок и плана питания, чтобы оставаться в такой прекрасной физической форме. Певец, которому в прошлом месяце исполнилось 63 года, ответил:

«Я уже не в той форме, в которой был до 60 лет. [Смеётся]. Но у меня пока ещё нет «спасательного круга» на талии.

У меня упрощённый взгляд на вещи, и он заключается в том, что я много чего делаю — я сам себе хозяин; я сам всё делаю по дому. Раньше я отапливал свой дом дровами; именно тогда я начал приобретать такое телосложение. Так что я валил дерево, распиливал его на кругляки, раскалывал эти кругляки на дрова. В октябре заготавливаешь 25 кубов дров, и у тебя всё болит и печёт. Так получилось, что это благотворно повлияло на гастроли. Другое дело, что я не люблю фастфуд, просто не люблю. Все ходят в Макдональдс, а я считаю, что это не моё. Я лучше съем пиццы, потому что для меня в какой-то степени она кажется более полезной, на неё можно сверху положить перец. В прошлом я поднимал тяжести, и у меня есть тренажёрный зал. У меня есть тренажёр Bowflex; это что-то вроде тренажёра на растяжение. Так что я могу заниматься чем-то подобным. И я делаю это больше для успокоения. Я всегда разводил собак. Я всегда жил в лесу. Я жил в горах. Так что это просто мой образ жизни».






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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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16 апр 2023
o
olly71
Что значит * Я всегда жил в лесу. Я жил в горах. * Я точно помню что в 1980-90е они считались группой из Нью-Йорка и не из штата а именно из города . Где то по моему даже было что они живут в соседнем районе от Антраксов и часто встречаются с ними на улице или в магазине.
Like!3
16 апр 2023
m
matthew3833
olly71, они из Нью-Джерси, это рядом с НЙ, но там в целом больше природы и сельской местности)
Так что неудивительно, что Бобби в такой форме, он фору молодым даст.
16 апр 2023
s
smolet18-02-44
Очень правильный образ жизни у него и прекрасная форма. О то что 80-90 жили в Йорке, это дело прошлых лет, важно где Боби сейчас живёт, и я уверен что он не лжёт.

В моих планах выйти на пенсию и уехать жить за город. Жить в миллионике не для меня, особенно в многоэтажках (человейниках). Что не говори, но даже колоть дрова, косить траву, постоянно что то делать по дому это лучше чем жить в многоквартирном доме где есть:

Газ, телефон, горячая вода,
Радиоточка, пол – паркет,
Санузел раздельный, дом кирпичный,
Одна семья, две семьи, три семьи…
Много подсобных помещений, : газ, телефон, горячая вода.....)))
16 апр 2023
o
olly71
smolet18-02-44, что бы жить на природе колоть дрова и копать огород это надо с детства так жить . А если ты всю жизнь прожил в городе где открыл кран а там горячая вода а отоппение самого включается с холодами то романтики жизни на природе тебе хватит на неделю . Потом когда начнут болеть все суставы а несмотря на это надо вкалывать каждый день с утра до вечера ты проклянёшь эту природу и вернёшься в город. Я сам люблю природу очень но будучи городским привык к благам цивилизации. ... Хотя у меня природа прям за окном начинается хоть и живу в доме с горячей водой .
Like!4
16 апр 2023
Corpsegrinder04
olly71, у меня в деревне газ, отопление с газовой колонкой, санузел в доме с водоотведением, интернет , хоть и вдсльный, но хватает чтобы местных петухов на место ставить, а в огороде куры, кролики, собака, кошка. В 500 метрах пятерочка, хоз магаз и все блага цивилизации. А в километре от дома шикарный сосновый лес, грибы, ягоды. Так что деревня деревне рознь.
Like!3
16 апр 2023
o
olly71
Corpsegrinder04, ну у меня тоже все блага в доме и лес в 100 метрах только не сосны а пальмы мать их с попугаями которые орут особенно по утрам. Только у нас это называется не деревня а просто городок . Огород есть небольшой для зелени к столу кур кроликов и собак кошек нет не кому с этим заниматься да купить всё дешевле
16 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
smolet18-02-44, есть необходимость ждать пенсии? Мне далеко до неё, решил не ждать и при первой возможности дом начну строить в пригороде. Сам вырос в частном доме, совершенно другой уровень жизни. Но коммент olly71 очень-очень правильный, за своим домом всегда нужно ухаживать, этот как ещё один член семьи, всегда работа найдется. Да и вообще, стройка никогда обычно не заканчивается на участке - достроишь дом, начнешь строить беседку, построишь беседку, начнешь строить баню, достроишь баню, начнешь какой-нибудь гараж для лодки строить, затягивает это дело.
P.S. "Бошетунмай" - офигенная песня, вспомнил сразу и Москву, и здание Мосгаза, КЗ "Плутон" рядом с ним, куда ходил на концерты и однажды вернулся с одного из них с чужим пиджаком...
Like!1
16 апр 2023
Hellg
Вашингтон Ирвинг, как человек построивший сам себе дом, я тебе посоветую лучше этого не начинать. Если есть деньги, то найми людей, которые это сделают хорошо.
Второй раз я бы не стал уже так опрометчиво поступать.
16 апр 2023
a
antoner
Ваще крутой дед!

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