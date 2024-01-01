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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 20
*Новое видео DREAM THEATER 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Overkill

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Басист OVERKILL о поиске новых участников



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D.D. Verni в недавней беседе рассказал о том, как OVERKILL занимаются поиском новых музыкантов:

«Мы знали об этом (об уходе Jason Bittner) уже несколько месяцев — довольно долго — так что это не было таким уж большим сюрпризом. Обычно первое, что мы делаем, это начинаем просматривать списки имён.

Главное для нас на данный момент — это миллион отличных барабанщиков, они повсюду. Но есть ли среди них тот, с кем мы сможем найти общий язык, кто сможет общаться с нами, найти общий язык с командой и группой и влиться в нашу семью? Потому что мне всё равно, насколько ты хороший барабанщик, насколько ты хороший музыкант, продюсер или кто-то ещё, если с тобой не весело... У нас в OVERKILL очень хорошая группа ребят — наша команда, группа, мы все лучшие приятели, лучшие друзья. Мы собираемся вместе, много смеёмся, много веселимся. И команда техников тоже часть нашей семьи. И на гастролях OVERKILL мы хорошо проводим время. И это самое главное — найти кого-то, кто сможет с нами сработаться. И [нового барабанщика OVERKILL] Jeramie, который сейчас в группе, мы знаем уже много лет. Поэтому он был нашим первым кандидатом — мы знали, что он хороший музыкант, и он нам понравился лично. Так что мы только что закончили тур по Европе, и всё было как нельзя лучше. Очень здорово».




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