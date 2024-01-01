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Басист OVERKILL об уходе барабанщика



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D.D. Verni в недавнем интервью коснулся темы ухода барабанщика Jason'a Bittner'а:

«Мы догадывались, что это произойдет. Некоторое время назад он сказал нам, что просто перегорел от слишком большого количества дел и что у него слишком много забот. Так что, пожалуй, мы предполагали, что это произойдет».

Когда интервьюер заметил, что «приятно видеть, что он ушел на хороших условиях» и что не было «какой-то драмы», D.D. согласился.

«Да, ничего такого не было. Он не оставил нас в подвешенном состоянии. Знаете, он выполнил все свои обязательства перед нами. Он должен был отправиться в европейское турне, но не смог; в итоге он не смог этого сделать, и это сработало, потому что у нас в группе теперь есть Jeramie [Kling, бывший участник VENOM INC.], и он собирается отправиться с нами в турне с KING DIAMOND. Так что в итоге все срослось».




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