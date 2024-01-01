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*Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей... 13
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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 45
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Overkill

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25 окт 2024 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL

12 окт 2024 : 		 Басист OVERKILL о поиске новых участников

17 сен 2024 : 		 Басист OVERKILL об уходе барабанщика

13 сен 2024 : 		 Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL

12 сен 2024 : 		 Никакого OVERKILL до 2026

4 сен 2024 : 		 OVERKILL сыграли с новым барабанщиком

24 авг 2024 : 		 Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL

5 авг 2024 : 		 OVERKILL покидает барабанщик

31 июл 2024 : 		 OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов

4 июн 2024 : 		 OVERKILL в 4К

21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

11 апр 2024 : 		 OVERKILL репетируют с DAVID ELLEFSON

31 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о концертах с OVERKILL

13 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур

29 янв 2024 : 		 Вокалист OVERKILL о последнем альбоме

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

24 авг 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о том, как COVID повлиял на его здоровье

7 авг 2023 : 		 OVERKILL выступили на парковке

20 июл 2023 : 		 Видео полного выступления OVERKILL

15 июл 2023 : 		 OVERKILL открыли тур

13 июл 2023 : 		 Фронтмен OVERKILL — о том, когда пора закругляться

10 июл 2023 : 		 Фронтмен OVERKILL назвал лучший альбом METALLICA

18 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL
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Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL



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OVERKILL для текущих выступления в Северной Америке пригласили на место D.D. Verni бывшего басиста FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers — видео с выступления 22 октября в Murat Theatre At Old National Center, Indianapolis, Indiana доступно ниже.




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