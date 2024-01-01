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Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL



OVERKILL для текущих выступления в Северной Америке пригласили на место D.D. Verni бывшего басиста FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers — видео с выступления 22 октября в Murat Theatre At Old National Center, Indianapolis, Indiana доступно ниже.







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