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Overkill

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OVERKILL покидает барабанщик



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JASON BITTNER опубликовал следующее сообщение:

«1 августа 2024 года я выступил на Vagos Metal Fest в Португалии, и это был последний концерт, который я отыграл в составе группы Overkill. Уже некоторое время я жонглирую несколькими разными группами вместе с Overkill, и я знал, что в какой-то момент что-то должно измениться, поскольку я просто не могу быть в трех местах одновременно. В течение последнего года мой рабочий график достиг переломного момента.

В настоящее время Shadows Fall завершают работу над нашим новым материалом, который вернет нас в строй где-то в 2025 году, а также над нашими осенними концертами, которые мы запланировали на конец этого года в честь 20-летия The War Within.

К этому добавляется моя новая группа, записывающаяся на Metal Blade, Category 7, чей альбом только что поступил на прилавки в прошлом месяце и скоро начнутся гастроли до 2025 года. Все это привело к тому, что мне пришлось сделать перерыв, поэтому с сегодняшнего дня я больше не играю на барабанах в Overkill, чтобы сосредоточиться исключительно на группах, в которых я являюсь полноправным участником и владельцем.

Не волнуйтесь — сейчас у них есть другой отличный барабанщик, который уже разучивает материал, и он будет готов к бою в предстоящих турах. Я хотел бы поблагодарить КАЖДОГО члена большой семьи Overkill за 7 с половиной лет смеха, убойных шоу и веселья по всему миру.

Всех членов нашей команды на протяжении всего времени, наших агентов Долорес Локас и Майка Монтеруло, моего техника Энимала за то, что всегда прикрывал мне спину (Shake and Bake), а также всю нашу команду в прошлом и настоящем, SKULLKRUSHERS (очень люблю Юргена), и всех фэнов, которые поддерживали мое пребывание в коллективе. Я люблю вас всех, спасибо вам, и буду скучать по вам в европейских турах и турах King Diamond... но я увижу вас с Shadows Fall и Category 7!»

Drummer JASON BITTNER Announces His Departure From OVERKILL




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5 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Ну ничего, на ближайших концертах может поиграть и бывший барабанщик Металлики.

просмотров: 226

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