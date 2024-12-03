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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
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Overkill

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Вокалист OVERKILL об отсутствии D.D. VERNI



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Bobby "Blitz" Ellsworth в недавнем интервью объяснил, почему на ряде последних концертов в составе OVERKILL отсутствовал D.D. Verni:

«Он чрезмерно себя нагружает и рискует. Доктора разрешили ему выступать, но дело в том... Повторные нагрузки — это то, что может привести к повторному разрыву вращательной манжеты. Проблема в том, что его правая манжета была повреждена уже дважды. Так что недавно была его вторая операция или второе повторное соединение манжеты. Пока всё это происходило, он порвал еще и левую, так что он, можно сказать, своего рода марионетка. Тем не менее, D.D. отыграл большую часть европейского тура, и мы надеемся, что он отыграет и все предстоящие концерты. А если нет, то у нас всегда есть кто-то на подхвате, кто может нам помочь».

За последние полгода в концертном составе OVERKILL уже успели отыграть бывший басист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers, бывший басист KREATOR Christian "Speesy" Giesler и бывший басист MEGADETH David Ellefson.




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3 дек 2024
Corpsegrinder04
Осталось дождаться "бывшего" бассиста Metallica Роберта Трухильо.

просмотров: 562

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