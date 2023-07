сегодня



Видео полного выступления OVERKILL



Видео полного выступления OVERKILL, состоявшегося 13 июля в Сан-Франциско, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Scorched

02. Bring Me The Night

03. Electric Rattlesnake

04. Hello From The Gutter

05. Powersurge

06. Wicked Place

07. Coma

08. Horrorscope

09. Long Time Dyin'

10. The Surgeon

11. Mean, Green, Killing Machine

12. Ironbound

13. Elimination



Бис:



14. Overkill

15. Rotten To The Core

16. Fuck You







