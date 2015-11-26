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Overkill

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11 май 2021 : 		 Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL

14 янв 2021 : 		 Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»

30 ноя 2020 : 		 OVERKILL завершили запись ударных

25 окт 2020 : 		 OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты

16 сен 2020 : 		 OVERKILL приступили к записи

4 авг 2020 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

26 июн 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»

11 июн 2020 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет весной

28 май 2020 : 		 Вокалист OVERKILL полон оптимизма

10 май 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине

30 апр 2020 : 		 У OVERKILL есть демо новых песен

12 мар 2020 : 		 Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»

26 фев 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»

10 окт 2019 : 		 Фронтмен OVERKILL о новом альбоме

5 мар 2019 : 		 Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»

24 фев 2019 : 		 Новое видео OVERKILL

24 янв 2019 : 		 OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

11 янв 2019 : 		 Документальный фильм от OVERKILL

15 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

4 июн 2018 : 		 OVERKILL приступили к записи

14 май 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

4 май 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

22 апр 2018 : 		 Видео из концертного DVD OVERKILL
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Вокалист OVERKILL — о новом диске



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В рамках беседы с Talking Metal вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«Барабаны готовы, гитары практически тоже. Понятное дело, что во время пандемии мы были несколько оторваны друг от друга, но полагаю, что все приспособились. На днях я целый день провел с Jason'ом Bittner'ом, он замечательный барабанщик, он приехал ко мне из Алабамы как раз по случаю моего дня рождения, который был за несколько недель до этого. Jason сказал мне: "Слушай, я так давно тебя не видел!" Так что чувство товарищества даже в сложные времена никуда не делось. Ну и с другими парнями я встречался время от времени».

Что касается направления звучания новой пластинки он ответил:

«Какой настрой? Ну, она звучит как OVERKILL.... И мы ведь трэш-команда? Конечно, мы трэш-команда! Некоторые люди говорят, что у нас каждая пластинка похожа друг на друга, но изнутри я могу сказать, что всегда есть нюансы. Всегда есть толика рок-н-ролла или панка, есть кое-что мелодичное, то, что определяет мелодику, — гармонии и так далее, и тому подобное. Так какой будет новая пластинка? Логическим шагом вперёд!»

BOBBY





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