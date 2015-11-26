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Вокалист OVERKILL — о новом диске



В рамках беседы с Talking Metal вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Барабаны готовы, гитары практически тоже. Понятное дело, что во время пандемии мы были несколько оторваны друг от друга, но полагаю, что все приспособились. На днях я целый день провел с Jason'ом Bittner'ом, он замечательный барабанщик, он приехал ко мне из Алабамы как раз по случаю моего дня рождения, который был за несколько недель до этого. Jason сказал мне: "Слушай, я так давно тебя не видел!" Так что чувство товарищества даже в сложные времена никуда не делось. Ну и с другими парнями я встречался время от времени».



Что касается направления звучания новой пластинки он ответил:



«Какой настрой? Ну, она звучит как OVERKILL.... И мы ведь трэш-команда? Конечно, мы трэш-команда! Некоторые люди говорят, что у нас каждая пластинка похожа друг на друга, но изнутри я могу сказать, что всегда есть нюансы. Всегда есть толика рок-н-ролла или панка, есть кое-что мелодичное, то, что определяет мелодику, — гармонии и так далее, и тому подобное. Так какой будет новая пластинка? Логическим шагом вперёд!»







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