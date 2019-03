сегодня



Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»



Лидер OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth недавно поговорил с "Do You Know Jack?" Небольшие выдержки из беседы доступны ниже.



О постоянстве группы:



«Всё движется вперёд так, как и должно. Наша рутина — запись, сведение, релиз, тур... Эта формула всегда работала, к чему что-то менять? Даже когда металл был ругательным словом во многих частях света в девяностые, мы всё равно могли придерживаться привычного распорядка, всё делали по плану и хорошо выступали. Я считаю: то, что не сломано, чинить не надо».



О том, как они пережили эпоху гранжа:



«Я всегда считал эту эру временем, которым я больше всего горжусь. Мы сами занялись менеджментом, мы сами устраивали сделки по записи, сами находили агентов для наших концертов, участвовали в фестивалях. Сделало ли это нас теми, кем мы были? Может быть, и нет, но фишка в том, что, быть может, мы уже были такими, и это помогло нам пережить выстоять в бурю. У нас всегда было понимание того, что всё это — бизнес. Но это бизнес, который мы любим, и чтобы продолжать делать то, что мы любим, нам необходим положительный баланс и денежный поток. Если ты играешь в молодой команде, у тебя могут быть всякие розовые мечты и стремления к чистоте и неподкупности, но если тебе никто не будет платить, ты в конце концов станешь водителем службы доставки. Вот так всё просто. И ты не сможешь заниматься любимым делом, кроме как на выходных, когда к тебе будут заходить в гости друзья. Я думаю, мы хорошо поняли эти принципы, и это удержало нас на плаву в те годы... Это мотивировало нас. Здесь не может быть двух мнений. Кто-то из Сиэтла позвонил всем металл-группам и сказал: "Извиняйте, но все ваши карьеры тю-тю. Завтра на работу можете не выходить". Нам он в итоге не дозвонился [смеётся]. Мы научились понимать, что своё дело нужно кормить, чтобы оно потом кормило тебя, и продолжаем делать то, что любим».



O новом альбоме "The Wings Of War":



«Конечно, это всё тот же Overkill, но дело в том, что мы можем заметить нюансы изнутри, какими бы эти изменения ни были — в данном случае часть этих изменений идёт от Jason'a Bittner'a — нового барабанщика. Он один из самых хирургически точных барабанщиков из всех, кто играл в группе, он стучит довольно жёстко, и мы знали, что это немного изменит химию звучания. Мы приняли это с распростёртыми объятиями. Это не типичная запись Overkill, но в общем и в целом на неё определённо можно без сомнений поставить печать Overkill».



О том, что Bittner длительное время гастролировал с группой перед записью нового альбома:



«Это бесценно — иметь возможность узнать получше парня, который будет вести ваш корабль, особенно в рамках тура и перед записью. Потому что так дела и обстоят. Это группа барабанщика, а все остальные просто болтаются вокруг и следуют за ним, аккомпанируют. Ко времени первого выступления Bittner'a с группой на Украине мы изменили три композиции; это было за год до того, как он приступил к работе над первой для себя песней Overkill. Перед нами встал вопрос: принимаем ли мы эти изменения и становимся их частью, или пытаемся прогнуть всё под себя. Думаю, в этом случае мы с готовностью приняли изменения и [в результате получили] хирургически точную и вместе с тем брутальную работу ударных на "The Wings Of War"... Вы же не хотите, чтобы операцию на сердце проводил врач-алкоголик, — нет, вам нужен тот, кто знает своё дело, кто сможет сделать точные разрезы. Его плюс в том, что он очень хорошо обучен. Он, пожалуй, самый профессиональный и тренированный музыкант из всех, кто играл в нашей группе: видно, что он специально учился этому, настолько серьёзно и основательно он подходит к музыке. Мне кажется, он добавляет нашей группе новые грани. Никто из нас не учился специально играть, мы все — самоучки, он добавляет нам этот особенный элемент, и мы это чувствуем. Это, вероятно, самая брутальная запись ударных из всех, что у нас были. Ко всему прочему своей точностью игры он создал столько свободного пространства, что такие парни, как Dave Linsk или я сам, получили возможность добавлять мелодии. Соединив мелодии и брутальность, мы получили нечто новое, третье измерение. Всё это часть тех изменений, которые мы увидели как группа в отношении сочинения, записи и исполнения песен с "The Wings Of War"».



Об открывающей альбом песне "Last Man Standing":



«Мы пытались понять, что выбрать для первого сингла. Мы сидели и думали с D.D. Verni, готовились делать трейлеры и прочее, и тут он такой: "Так, ёпт, у нас открывашка получилась прям сто одно правило трэш-металлиста. [Смеётся].



Это говорит о том, что в нашем доме всё в порядке. Пусть она хоть десять раз сто одно правило трэш-металлиста, но это сто одно правило трэш-металлиста с новой химией. Мы никогда не любили вежливо стучаться в дверь. Мы любим наши открывающие песни. Мы специально пишем открывашку для каждой записи, а не выбираем её уже после. Мы говорим: "Вот открывашка — потому что она вышибает к чертям дверь". Это удар в лицо. Мы только что разграбили твой холодильник и врубили твой проигрыватель. Это один из принципов нашей группы: если есть возможность — лупи со всей дури».



О динамике Overkill в недавние годы:



«Я думаю, я бы не стал в отношении нас говорить о возрождении, но возрождение сцены в целом началось в первом десятилетии двухтысячных — 2008—2009—2010. Мы к этому были готовы, потому что сами никогда не возвращались домой, чтобы жить в подвале у родителей, дуть косяк и думать о том, почему никому не интересно наше гениальное творчество. Мы усиленно трудились в эти тёмные дни, и когда сцена стала выздоравливать, мы были в нужной кондиции, чтобы выпустить "Ironbound". Мы ездили с концертами, записывались всё это время, а когда вышел "Ironbound", мы вытащили свой золотой билет. Мы всегда делаем что-то с таким намерением, но в этот раз существовала здоровая металл-сцена, которая дала нам шанс на миллион».















