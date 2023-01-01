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Фронтмен OVERKILL — о том, когда пора закругляться



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В новом интервью Metal Remains фронтмен OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth ответил на вопрос о том, когда, по его мнению, музыкантам пора завершать карьеру:

«Моё мерило — это способность представить себя на высоком уровне. Если я не смогу этого сделать, я перестану этим заниматься. Это гордость. Но я думаю, что гордость в этом деле необходима.

Я не сторонник того, что мной движет эго, но для того, чтобы заниматься этим и хотеть добиться успеха, нужно иметь определённое количество эгоизма. Поэтому я думаю, что где-то между гордостью и самолюбием, когда они оба ослабевают или их становится меньше, для меня находится уход на покой. Я думаю, что в моей жизни оба эти чувства находятся в равновесии, и я использую их только тогда, когда стою на сцене».

Bobby сказал, что он поймёт, когда придёт время закругляться:

«Для меня это не разочаровывающая мысль. Это просто следующий этап — какой бы он ни был».

Когда один из интервьюеров отметил, что у музыкантов иногда возникает желание продолжать работу, даже когда их тело уже то, что раньше, Bobby ответил:

«Я склонен с вами согласиться. Но и тут тоже можно приспособиться. Bobby Blitz и D. D. Verni из OVERKILL 1990 года, конечно, сильно отличаются от OVERKILL 2023 года. У нас всё те же принципы, но мы адаптировались к тем изменениям, которые произошли примерно за 33 года. Я уже не могу скакать по мониторам, как раньше, ходить по ним на цыпочках и прыгать в зал вверх ногами, как раньше, без риска сломать себе спину. [Смеётся]. Но, несмотря на это, я всё ещё могу выпускать записи с Dave'ом Linsk'ом, Derek'ом Tailer'ом, Jason'ом Bittner'ом и D. D. Verni, которые обладают такой мощью, как [последний альбом OVERKILL] "Scorched". Так что если это и адаптация к сегодняшнему дню, то всё равно речь идёт о том, что мы есть, а не о том, что мы были. Я думаю, что это позволяет немного отложить уход на покой, о котором мы сейчас говорим».




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