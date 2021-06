сегодня



Профессиональное видео с выступления OVERKILL



Профессиональное видео с выступления OVERKILL, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2016, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Armorist"

"Rotten to the Core"

"Electric Rattlesnake"

"Hello From the Gutter"

"Hammerhead"

"Feel the Fire"

"Coma"

"Infectious"

"Ironbound"

"Elimination"

"Fuck You"







+1 -0



просмотров: 220