сегодня



Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью



29 октября BMG выпустят бокс-сет OVERKILL "The Atlantic Years 1986 To 1994", который будет доступен на CD и виниле. Материал альбомов прошёл специальный ремастеринг.



В бокс-сет войдут:



* Taking Over



* Under The Influence



* The Years Of Decay



* Horroscope



* I Hear Black



* W.F.O.



















