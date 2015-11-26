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Overkill

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29 ноя 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

4 июн 2018 : 		 OVERKILL приступили к записи

14 май 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

4 май 2018 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет зимой

22 апр 2018 : 		 Видео из концертного DVD OVERKILL

14 апр 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

10 апр 2018 : 		 Басист OVERKILL выпускает сольник

29 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза OVERKILL

19 мар 2018 : 		 Бывший гитарист OVERKILL: «Их новый DVD просто кусок дерьма!»

18 мар 2018 : 		 Концертное видео OVERKILL

12 фев 2018 : 		 Вокалист OVERKILL о решении SLAYER уйти

11 фев 2018 : 		 OVERKILL работают над новым диском

15 авг 2017 : 		 Гитарист GRIP INC. присоединился на сцене к OVERKILL

5 май 2017 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL и FLOTSAM AND JETSAM в OVERKILL

24 мар 2017 : 		 Вокалист OVERKILL о том, почему RON LIPNICKI не ездит в тур

17 мар 2017 : 		 Новое видео OVERKILL

16 фев 2017 : 		 Видео с выступления OVERKILL

4 фев 2017 : 		 Новое видео OVERKILL

27 янв 2017 : 		 Вокалист OVERKILL: «Я интересуюсь политикой, но петь про неё не хочу»

22 дек 2016 : 		 Новое видео OVERKILL

15 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

8 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

1 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

22 ноя 2016 : 		 Гитарист GRIP INC. о выступлении с OVERKILL

16 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL

10 ноя 2016 : 		 WALDEMAR SORYCHTA дебютировал в OVERKILL
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Новый альбом OVERKILL выйдет зимой



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OVERKILL выпустят свой новый, девятнадцатый по счёту студийный альбом, получивший название "The Wings Of War", 22 февраля на Nuclear Blast. Диск был записан в Gear Recording Studio, New Jersey, SKH Studio, Florida и Jrod Productions вместе с D.D. Verni и Dave'ом Linsk'ом. Продюсером материала была группа, а Chris "Zeuss" Harris отвечал за сведение и мастеринг. Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH) вновь создал оформление для диска. Этот альбом станет дебютом для барабанщика Jason'a Bittner'a (SHADOWS FALL, FLOTSAM AND JETSAM),

Трек-лист:

01. Last Man Standing
02. Believe In The Fight
03. Head Of A Pin
04. Bat Shit Crazy
05. Distortion
06. A Mother's Prayer
07. Welcome To The Garden State
08. Where Few Dare To Walk
09. Out On The Road-Kill
10. Hole In My Soul



OVERKILL To Release




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

НELLECTOR


29 ноя 2018, 13:31		Прелестно! Вот эти не разу меня не разочаровывали.

dendavidov


29 ноя 2018, 13:55		Старые трешеры!!! Полностью согласен с тобой HELLECTOR.

R0ck_N_R0lla


29 ноя 2018, 15:31		жду с нетерпением, верю, что не разочаруют

artem2208


29 ноя 2018, 15:43		Что-то вкусное грядёт...

Alex Chernyatinsky


29 ноя 2018, 15:47		Предыдущие два опуса были в целом средними, а вот Ironbound это да-а-а-а. Одна заглавная вещь стоит иных целых пластинок. Но все равно надеемся, ибо коллективов, на которые стоит возлагать серьезные надежды, от года к году все меньше и меньше.


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