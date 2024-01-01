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OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов



Bobby "Blitz" Ellsworth в недавнем интервью рассказал о предстоящем туре, в котором планируется отыграть порядка пятидесяти выступлений:



«Если вы в форме для такого дела, то вы в форме и будете. И ничего не имеет значения. Когда все заканчивается, то заканчивается. Вот в чем дело. Что-то должно сломаться. Ну а пока что ничего не сломалось. Я к тому, что вы можете услышать это на [последней пластинке OVERKILL] [2023's 'Scorched']. Я говорю о себе лично. Но, напротив, у D.D. проблемы с плечом, которые продолжаются еще с альбома [2019 года] «The Wings Of War», тогда у него все только начиналось. Так что я полагаю, что то количество концертов, которое мы провели, было на самом деле небольшим. В обычном случае мы дали бы больше концертов, если бы он был в состоянии их отыграть. А ему нужно восстанавливать плечо, так что он может делать только столько, сколько сможет... Потом у нас будет еще один тур в сентябре, и он выступит только на 10 концертах, а потом уедет домой, и мы найдем ему замену. Так что, полагаю, что если ничего не произойдет, мы просто продолжим. Мой голос хорош. Он мощный. Вы можете услышать его на записи. Я могу использовать его на живой сцене. Я все еще могу двигаться. Никаких сломанных костей [Смеется]. Так что давайте выступать. Именно этим мы и займемся.



Если вы послушаете „Scorched“, то поймете, что мы в этом деле на протяжении всей жизни, что мы — жизнелюбы, что это образ жизни, а не просто карьера. Поэтому то, что мы не можем играть по 100 концертов в год, немного разочаровывает, ведь я к этому привык».







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